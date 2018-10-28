Видео: Как удалось проявить пленку комиссара 1941 года

Сотрудники Ростовского-на-Дону филиала ВГИК рассказали, как им удалось практически невозможное - проявить фотопленку времен Великой Отечественной войны, которая 77 лет пролежала в земле. Из 36-ти снимков удалось отпечатать один кадр.

Фотоаппарат Leica был найден поисковиками объединения "Миус Фронт" в начале октября на окраине города. В оплывшем окопе лежала каска, масса гильз от пулемета Дегтярева и сапоги, а в отдельной нише, тщательно подготовленной погибшем бойцом, хранилась кожаная сумка, а в ней - фотокамера. Внутри оказалась кассета с пленкой.

- Эксперты-криминалисты, к которым обратились за помощью, сказали: "Шансов, что фотоэмульсия сохранилась спустя 77 лет, практически нет, и реставрировать ее невозможно", - говорит руководитель поискового движения Андрей Кудряков.

Однако кудесники нашлись. Под руководством старшего преподавателя ВГИКа Антона Чекрыгина группа экспертов смогла вскрыть фотокассету. Они составили специальный химический раствор для проявления пленки, ибо современные составы в таких ситуациях не годятся. Другая сложность состояла в том, чтобы без потерь размотать пленку. Ведь при любой попытке она могла рассыпаться в пыль прямо в руках.

- Работа прошла успешно, был восстановлен последний кадр, остальные снимки к сожалению, не сохранились. Они являлись искусственный капсулой, которая позволила сохраниться самому последнему кадру, - рассказал директор регионального отделения ВГИК Александр Резванов.

На вернувшейся из небытия черно-белой фотографии запечатлены улыбающиеся девушки и юноши. Всего 27 человек - 13 девушек и 14 мужчин. Один из них носит флотскую бескозырку, другой - буденновку.

- Вначале предполагали, что на снимке запечатлены строители одного из оборонительных рубежей. Однако, позже выдвинули гипотезу, что это ополченцы одного из истребительных отрядов НКВД. Практически все из них одного возраста. У многих видны ленты от противогазных сумок. Ястребки, как их называли в народе, в октябре 1941 года первыми приняли удар немецко-фашистских войск. Их также привлекали для борьбы с диверсантами, спекулянтами, дезертирами и прочим преступным элементом. Многие из них ушли в партизанские отряды, - рассказывает Резванов.

Справка "РГ"

В Ростовской области истребительные отряды начались создаваться с 25 июня 1941 года. По данным НКВД по Ростовской области, обучение проходило по 110-часовой программе всевобуча + 30 дополнительных часов по спецподготовке. "Ястребки" брали под охрану важнейшие промышленные предприятия и стратегические объекты, в том числе железнодорожные станции, мосты и электростанции.

К 17 июлю 1941 года на Дону было сформировано 77 истребительных батальонов общей численностью 16 тысяч человек, большая часть из которых, по данным политуправления Южного фронта, действовала в полосе обороны 9-й армии на Ростовском направлении.