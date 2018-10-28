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28.10.2018 14:24
Рубрика: Культура

Телеведущий Васильев ответил на обвинения в адрес "Модного приговора"

Текст: Оксана Грибанова
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Историк моды и телеведущий Александр Васильев резко ответил на обвинения финской тележурналистки в адрес программы "Модный приговор", которая, по мнению сотрудницы компании Yle, унижает женщин.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Васильев отметил, что Черстин Крунвалль, вероятно, видела не больше одного выпуска программы и теперь недоумевает, "зачем женщины красятся, зачем носят каблуки, зачем красят волосы и переодеваются".

- В Финляндии нет таких проблем - все они ходят, как чухонки, - заявил Васильев, отметив, что суть "Модного приговора" не в унижении женщин, а в переодевании.

Телеведущий также предположил, что финская журналистка могла видеть именно тот выпуск, где один из гостей откровенно унижал свою супругу.

- Но это не значит, что это система ценностей, которую мы пропагандируем, - цитирует историка моды "Звезда".

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