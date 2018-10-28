Телеведущий Васильев ответил на обвинения в адрес "Модного приговора"

Историк моды и телеведущий Александр Васильев резко ответил на обвинения финской тележурналистки в адрес программы "Модный приговор", которая, по мнению сотрудницы компании Yle, унижает женщин.

Васильев отметил, что Черстин Крунвалль, вероятно, видела не больше одного выпуска программы и теперь недоумевает, "зачем женщины красятся, зачем носят каблуки, зачем красят волосы и переодеваются".

- В Финляндии нет таких проблем - все они ходят, как чухонки, - заявил Васильев, отметив, что суть "Модного приговора" не в унижении женщин, а в переодевании.

Телеведущий также предположил, что финская журналистка могла видеть именно тот выпуск, где один из гостей откровенно унижал свою супругу.

- Но это не значит, что это система ценностей, которую мы пропагандируем, - цитирует историка моды "Звезда".