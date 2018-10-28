За что немцы назвали Lada 4х4 Urban "ископаемым"

Пятидверная модификация Lada 4х4 Urban продается на немецком рынке с конца 2017 года. Протестировать этот автомобиль решили журналисты популярного автомобильного журнала Bild, и вот их впечатления.

Особенность статьи в Bild состоит в том, что ирония в отношении ветерана линейки АвтоВАЗа уравновешена здесь с позитивными отзывами. В начале материала журналист Кристофер Клаузен называет тестовый автомобиль "новым олдтаймером" и "движущимся ископаемым", а затем дает оценку его антуражу и оснащению.

"В интерьере царит навязчивый запах пластика, тонкие двери закрываются с грохотом. С другой стороны- здесь есть одна подушка безопасности, ABS, противобуксовочная система, электорегулировка внешних зеркал и передние электростеклоподъемники", - автор дает понять, что прогресс в модернизации хоть и осуществляется, но явно в недостаточной мере. При этом журналист забывает упомянуть, что в комплектацию Lada 4х4 Urban входят также кондиционер, подогрев передних сидений и зеркал.

Для поездок в лес тем не менее - продолжает комментировать Bild - предусмотрены поддон для дичи, крепление для ружья и удерживающие устройства для перевозки собаки - по всей видимости, автор говорит про некие аксессуары, которые предлагают немецкие дилеры марки, поскольку в вазовском списке опций для Lada 4х4 Urban мы такого оборудования не обнаружили.

Оценивая динамический потенциал и уровень комфорта вазовской модели, Кристофер Клаузен отмечает, что 83-сильный бензиновый мотор шумит и вибрирует, и в этом ему помогает механическая трансмиссия, отличающаяся неважной избирательностью. Рулевое управление сравнивается с пьяным Вильгельмом Теллем (легендарным швейцарским лучником).

Однако на бездорожье благодаря полному приводу, понижающей передаче и блокировке дифференциала - отмечает далее автор - Lada 4х4 Urban реабилитируется. Этот работяга, по его выражению, не боится грязи.

В итоге Bild делает вывод, что вазовская полноприводная "пятидверка" обладает как явными недостатками, связанными с архаичной конструкцией, так и очевидными преимуществами, к которым автор относит цену (12 990 евро - около 969 908 рублей) и чувство ностальгии, которое дает понять, насколько комфортными стали другие современные автомобили.