Audi отзывает в России около 7 тысяч автомобилей

Росстандарт отправил в дилерские центры 6687 автомобилей Audi A4, А5, А6 и Q6, реализованных с 2012-го по 2017 год.

Причиной отзыва названо возможное проникновение влаги в электронные компоненты. Дополнительный насос охлаждающей жидкости мог выйти из строя и привести к локальному оплавлению.

Как это обычно бывает - в сервисных центрах все работы проведут бесплатно для владельцев.

В конце августа стало известно, что Volkswagen выявил риск возгорания у 700 тысяч автомобилей. Тогда речь шла о кроссоверах Tiguan и компактвэнах Touran, у которых был обнаружен риск возгорания из-за проблем с электрикой.