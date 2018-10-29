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29.10.2018 20:15
Рубрика: Легковые авто

Audi отзывает в России около 7 тысяч автомобилей

Текст: Юрий Зубко

Росстандарт отправил в дилерские центры 6687 автомобилей Audi A4, А5, А6 и Q6, реализованных с 2012-го по 2017 год.

Причиной отзыва названо возможное проникновение влаги в электронные компоненты. Дополнительный насос охлаждающей жидкости мог выйти из строя и привести к локальному оплавлению.

Фото: Пресс-служба Nissan
Новый Nissan X-Trail встал на конвейер в Санкт-Петербурге

Как это обычно бывает - в сервисных центрах все работы проведут бесплатно для владельцев.

В конце августа стало известно, что Volkswagen выявил риск возгорания у 700 тысяч автомобилей. Тогда речь шла о кроссоверах Tiguan и компактвэнах Touran, у которых был обнаружен риск возгорания из-за проблем с электрикой.

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#Audi
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