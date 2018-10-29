На согласовании в правительстве РФ находится законопроект "О школьной медицине", подготовленный Комитетом Госдумы по охране здоровья. Он подразумевает создание в среднеобразовательных учреждениях страны медицинских кабинетов, а также обязывает родителей учащихся сообщать в школу о состоянии здоровья своих детей, об особенностях их физического и психического развития, чтобы с учетом этих сведений корректировать обучение каждого ребенка. Также инициаторы проекта предлагают законодательно закрепить термин "школьная медицина". Впрочем, это понятие уже давно внедрено в массовое сознание. Пока, к сожалению, не абсолютного большинства россиян, но жителей Ростовской области точно.

Местное министерство здравоохранения, многие годы возглавляемое Татьяной Быковской, давно стало своеобразным законодателем моды в диагностике и профилактике детских заболеваний. Именно Ростовская область в 2016 году была выбрана для реализации федерального пилотного проекта "Школьная медицина".

Еще в 2012 году на Дону появился первый в России центр по здоровьесбережению в сфере образования, куда автоматически стекается информация о состоянии здоровья юных ростовчан, которая затем проходит обработку, и на ее основе предпринимаются профилактические мероприятия. Апробированная на Дону программа мониторинга и поддержки здоровья школьников оказалась настолько эффективной, что была распространена в прошлом году еще на 19 регионов.

Умное здоровьесбережение

Ростовская область была выбрана для эксперимента не случайно. Здесь на базе детской городской поликлиники (ДГП) N 1 при поддержке местного министерства здравоохранения уже давно реализуются самые смелые идеи в организации медицинской помощи маленьким пациентам, которые затем тиражируются на всю страну. Так, в ДГП N 1 в сотрудничестве с программистами с 2008 года разрабатывают и совершенствуют инновационные программные продукты, которые сегодня успешно применяют многие российские медучреждения.

Одним из первых результатов совместной деятельности врачей и IT-специалистов стал сервис интеллектуальной экспертизы качества медицинской помощи, который не имеет аналогов не только в России, но и во всей Европе. С его помощью качество медуслуг повысилось, а издержки в системе ОМС в части санкций со стороны страховых медицинских организаций сократились в десятки раз.

В рамках пилотного проекта по здоровьесбережению донские ученые разработали аппаратно-программный комплекс АРМИС для проведения оценки состояния здоровья ребенка. В состав комплекса входит ряд модулей для регистрации физиологических параметров человека. Время обследования на нем занимает не более 20 минут, а обработка результатов и заключение на их основе осуществляются автоматически.

В 2013 году ростовский минздрав представил очередную передовую разработку ДГП N 1 - аппаратно-программный комплекс "Мобильная ЭМК". Суть новаторства ростовчан в том, что теперь врач с помощью персонального планшета, даже находясь у постели пациента, имеет доступ к медицинской карте больного, а также к другим инструментам информационной системы. Преимущество в том, что доктор не тратит дополнительное время на изучение истории болезни, имеет возможность тут же получить результаты предыдущих обследований и назначить новые. Кроме того, в систему интегрированы средства отслеживания местоположения, так что пациентам не придется ждать врача долго - придет тот, который в данный момент находится ближе к его дому.

С 2016 года опять же впервые в России в ДГП N 1 работает бесплатный сервис "Сайт пациента", к которому подключены уже тысячи ростовчан. Что особенно оценили пользователи этого приложения на смартфоне - диагноз, назначение лечения и рецепты с названием лекарственных препаратов и их дозировкой указаны "разборчивыми" печатными буквами. Фактически, как это назвали сами разработчики, сервис представляет собой "историю болезни в кармане".

Уже в апреле этого года министерством здравоохранения на выставке MedSoft-2018 были представлены сразу две IT-новинки Донского региона: биометрическая идентификация пациента, позволяющая распознавать человека по внешним параметрам (т.е. носить с собой документы, устанавливающие личность, уже не обязательно), и Voice-сервис (голосовые роботы) - служба, которая совершает звонки пациентам с напоминанием пройти диспансеризацию или вакцинацию, не забыть пройти осмотр, а также оперативно записывает на прием к врачу. Причем, как уверяют разработчики, скорость и производительность у ростовских роботов в десятки раз выше, чем у оператора call-центра.

Модель для всей страны

По словам члена думского комитета по охране здоровья Юрия Кобзева, включиться в 2016 году в федеральный пилотный проект "Школьная медицина" Ростовской области помог полученный ранее опыт. Депутат рассказал о строящейся модели школьной медицины, которая "является прежде всего профилактической", а сам "проект предусматривает введение в штаты детских поликлиник должности врача по гигиене детей и подростков и фельдшера дошкольного и школьного педиатрического отделения". Далее результаты наблюдения за школьниками передаются уже в поликлиники, где используются при профилактических осмотрах. "Все это позволяет создавать целостную систему профилактики здоровья школьников", - уверен Кобзев.

Как подчеркнула первый заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева, "мы хотим создать модель школьной медицины, которая будет действовать во всей стране". Она привела статистику, согласно которой в среднем в России только 29% детей могут считаться здоровыми. "В Ростовской области - регионе с самой развитой школьной медициной - 33%, что очевидно выше". При этом говорить о том, что в отдельно взятом регионе проблема решена, преждевременно.

Апробированная на Дону программа мониторинга и поддержки здоровья школьников была распространена еще на 19 регионов

Подводя итоги первого года реализации проекта, министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская поставила конкретные задачи, над которыми еще надо работать. В частности, глава донского минздрава посетовала, что укомплектованность специалистами медицинских кабинетов, несмотря на то что ими оснащены 677 школ региона, "находится на крайне низком уровне и не превышает 65%", а каждый третий школьный педиатр "является внешним совместителем, больше 40% сотрудников перешагнули пенсионный возраст". Однако удалось передать абсолютное большинство медкабинетов в систему минздрава и оформить соответствующие лицензии, но существуют еще малокомплектные школы, где "не выделено место для размещения медицинского блока, соответствующего санитарным требованиям". А это означает, что профилактика в таких учреждениях просто невозможна.

Сложная ситуация в настоящее время наблюдается с зависимостью подростков от курения, с неправильной организацией питания школьников, что приводит к распространению болезней обмена веществ, с компьютерной и интернет-зависимостью. В ходе исследований выяснилось, что "более чем у половины учащихся школ не закреплены элементарные гигиенические навыки" - соблюдение режима дня, умение чередовать умственную и физическую нагрузку, пребывание на свежем воздухе, далеко не все обладают даже навыками личной гигиены.

Шаг к здоровому будущему

Все эти проблемы способна решить программа "Школьная медицина". Тем более политическая воля на ее повсеместное внедрение имеется: как напомнила Татьяна Быковская, "в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, указом президента РФ Владимира Путина от 29 мая 2017 года N 240 будущее десятилетие объявлено Десятилетием детства". В Минздраве России уже появилась должность главного внештатного специалиста по медицинской помощи в образовательных учреждениях, который, по словам главы ведомства Вероники Скворцовой, утвержден как раз "в связи с развитием школьной медицины". При этом министр напомнила, что пилотный проект "Школьная медицина" завершается в декабре этого года, а со следующего начнется внедрение модели, апробированной в том числе в Ростовской области. В "пилоте" принимают участие уже знакомая ДГП N 1 и две типовых школы Ростова-на-Дону, в которых соответственно обучаются 1500 и 1150 ребят.

За прошедшие без малого два года сделано многое. В частности, в ДГП N 1 появилась должность врача по гигиене детей и подростков, а должность медсестры в школе заменена на фельдшера. В свою очередь, в учебных заведениях медкабинеты оснащены автоматическими системами проведения осмотра и диагностики школьников, информация с которых стекается в единый центр, к ней также получает доступ участковый врач-педиатр. Налажена и развивается дистанционная форма работы по формированию навыков здорового образа жизни как у самих учащихся, так и у их родителей и педагогов. Для этого ведущими ростовскими специалистами в области здравоохранения проводятся различные вебинары, которые транслируются в более сотни школ Ростова-на-Дону. При том, что подключиться к системе могут 250 пользователей, не во всех учебных заведениях есть стабильный Интернет.

Что касается результатов, то повода расслабляться они пока не дают. Так, после того, как выявляются какие-то отклонения от нормы, только около 7% детей отправляются на углубленное обследование. Как рассказали в ростовском минздраве, "количество впервые выявленных заболеваний у детей и подростков не уменьшается", а среди них "лидирующие позиции занимают болезни костно-мышечной системы, органов пищеварения, эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ".

Но ситуация в школах - участниках "пилота" меняется благодаря внедренной там школьной медицине. Значительно улучшить ее можно, если обязать педагогов и родителей быть ответственными за здоровье детей. А все школы страны оборудовать медицинскими кабинетами по примеру Ростовской области, где, по словам депутата Госдумы Юрия Кобзева, в учебных заведениях, участвующих в эксперименте, уже добились улучшения здоровья учащихся. "Пример Ростовской области показывает, что принятие закона о школьной медицине станет еще одним шагом к сохранению здоровья детей, нашему здоровому будущему", - подчеркнул парламентарий.

Недавно профильный комитет Госдумы обратился к профессиональному сообществу и всем заинтересованным организациям подключиться к работе над законопроектом, который поможет решить многие острые и актуальные проблемы детского здравоохранения.