МИД: Россия удовлетворена итогами четырехстороннего саммита по Сирии

Москва удовлетворена результатами четырехстороннего саммита по Сирии, прошедшего в Стамбуле. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Мы удовлетворены итогами саммита в Стамбуле, в котором впервые приняли участие в таком формате руководители России, Турции, Германии и Франции. Саммит был посвящен в первую очередь задачам надежного, долгосрочного урегулирования в Сирии", - отметил дипломат. Речь также шла об объединении усилий в рамках астанинского формата и "малой" группы по Сирии. Все стороны подтвердили свою приверженность политико-дипломатическому решению проблемы.

По словам дипломата, лидеры четырех стран высказались за увеличение гуманитарной помощи сирийцам, в том числе путем включения в это понятие восстановления разрушенной инфраструктуры страны.

Вершинин обратил внимание на особую роль встреч в астанинском формате (Россия, Иран и Турция) в снижении уровня насилия в Сирии. "Встречи в Астане проходят регулярно. Они серьезно способствовали тому, что значительно снизился уровень насилия в Сирии и реально открыта дорога для того, чтобы ускорить политический процесс", - отметил замминистра, добавив, что следующая встреча намечена на конец декабря.

Ранее президент России Владимир Путин отметил сходство мнений всех участников саммита в Стамбуле по вопросу о территориальной целостности Сирии. При этом тема будущих лидеров страны не поднималась. "Никаких персоналий мы, естественно, не обсуждали. Это контрпродуктивно, если мы хотим добиться положительного результата в конце нашего пути, - заявил Путин. - Наша принципиальная позиция заключается в том, что судьбу своей собственной страны, в том числе и определение персоналий на политической сцене должен определять сам сирийский народ".