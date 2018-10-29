На артефакт Виктора Цоя за миллион рублей не нашлось покупателей

Заполненную рукой Виктора Цоя анкету на вступление в Ленинградский рок-клуб, за которую предполагалось выручить семизначную сумму, никто не купил - не прозвучало ни одного предложения. Об этом сообщает KP.RU.

Торги прошли 27 октября в аукционном доме "Литфонд". Предварительно документ, датированный 8 октября 1985 года, оценивался в 950 000 - 1 000 000 рублей.

Поясняется, что в первый раз Цой заполнял анкету для вступления в рок-клуб в 1981 году, когда проект называлась "Гарин и гиперболоиды". Как рассказала Ольга Слободская, бывшая секретарь Ленинградского рок-клуба, музыкант "продублировал" анкету, чтобы получать билеты на фестиваль или же при смене названия группы на "Кино".

"Фонтанка" дополняет, что никто не позарился и на книгу с автографом Цоя, за которую просили "всего" двадцать тысяч.

О дальнейшей судьбе лотов не сообщается.

Напомним, перед этим "Литфонд" продал записную книжку Цоя - за три миллиона и рукопись песни - за 3,6 миллиона. Плюс за девять миллионов был продан паспорт исполнителя.

Ранее сообщалось, что в ноябре на аукцион будут выставлены еще некоторые мрачные вещи, связанные с Цоем. В частности - номерной знак автомобиля, в котором он разбился.

15 августа 1990 года в 12 часов 28 минут Виктор Цой, культовый "поколенческий" певец, автор песен и актер, погиб в автокатастрофе. ДТП произошло на 35-м километре трассы Слока - Талси в Латвии. Согласно "наиболее правдоподобной официальной версии", музыкант заснул за рулем, после чего его "Москвич-2141" вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Икарус".