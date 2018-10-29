Найдены захоронения древнейших обитателей Куско

Археологи при раскопках в древнем городе Куско на юго-востоке Перу обнаружили две 3000-летние могилы, предварительно отнесенные к эпохе культуры маркавалье.

Открытие было сделано на археологическом участке в Куско. Об этом сообщает Peru Reports. Возраст захоронений составляет около 3000 лет. Это делает их одними из древнейших человеческих могил, найденных на территории Перу.

Захоронения были созданы в эпоху культуры маркавалье. Представители этого народа жили задолго до появления инков. В могилах найдены останки молодых людей. В одной из них, вероятно, был погребен подросток, а в другой - человек возрастом около 20 лет.

Глубина захоронений составляет всего 40 см. Один из покойных был погребен в окружении камней и с золотой пластиной у головы. К слову, могилы расположены всего в нескольких метрах друг от друга.

В ходе раскопок также были найдены фрагменты керамики с изображениями людей, инструменты из кости и останки одомашненной ламы.