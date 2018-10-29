"Реал" объявил об уходе Хулена Лопетеги

Руководство "Реала" отправило в отставку рулевого команды Хулена Лопетеги. Об этом сообщается на официальном сайте испанского клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера будет бывший полузащитник "сливочных" Сантьяго Солари. Он выведет игроков мадридской команды на матч Кубка страны с "Мелильей" в эту среду.

Окончательное решение об увольнении Лопетеги было принято после унизительного поражения от "Барселоны" (1:5) в матче испанского чемпионата. В понедельник утром Хулен провел последнюю тренировку в "Реале" и попрощался с игроками.

Кто станет новым главным тренером мадридцев - пока загадка. По информации СМИ, руководство "сливочных" склоняется к варианту с приглашением Антонио Конте. Итальянец на днях прервал отпуск в Египте и вернулся в Лондон, чтобы расторгнуть действующий контракт с "Челси".