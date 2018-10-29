ЦОДД посоветовал москвичам "переобуться"

Московским автолюбителям пришла пора менять резину. С такой рекомендацией в понедельник выступил столичный Центр организации дорожного движения.

Для смены резины сейчас - идеальное время, считают аналитики ЦОДД. Ведь если "переобуться" заранее, можно избежать очередей и переплат на станциях шиномонтажа. Эксперты также рекомендуют проверить, насколько все системы автомобиля готовы к зимней эксплуатации. Особое внимание стоит уделить состоянию аккумулятора.

В Гидрометцентре отмечают, что во вторник и среду в Москве и Подмосковье возможны ночные заморозки: ожидают от 2 до 7 градусов со знаком минус.