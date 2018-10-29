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29.10.2018 14:11
Рубрика: Авто
Проект: В регионах

ЦОДД посоветовал москвичам "переобуться"

Текст: Сергей Бабкин

Московским автолюбителям пришла пора менять резину. С такой рекомендацией в понедельник выступил столичный Центр организации дорожного движения.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
С шипами и скидками. Когда и за сколько россияне покупают зимнюю резину

Для смены резины сейчас - идеальное время, считают аналитики ЦОДД. Ведь если "переобуться" заранее, можно избежать очередей и переплат на станциях шиномонтажа. Эксперты также рекомендуют проверить, насколько все системы автомобиля готовы к зимней эксплуатации. Особое внимание стоит уделить состоянию аккумулятора.

В Гидрометцентре отмечают, что во вторник и среду в Москве и Подмосковье возможны ночные заморозки: ожидают от 2 до 7 градусов со знаком минус.

Авто Дороги Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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