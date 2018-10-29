В Москве погиб репортер "НТВ"

Молодой репортер телеканала "НТВ" Никита Развозжаев трагически погиб в Москве. Об этом сообщили средства массовой информации Саратова, города, откуда журналист два года назад переехал в столицу.

Тело молодого человека нашли около многоэтажного дома на северо-востоке столицы. Коллеги и друзья молодого человека шокированы произошедшим, многие отзывались о Никите как о жизнерадостном человеке.

Никита Развозжаев был одним из ярких молодых репортеров ГТРК-Саратов. В Москве он также запомнился резонансными и профессиональными сюжетами на "НТВ". В августе прошлого года Никита готовил прямое включение из Парка Горького во время празднования Дня ВДВ. В эфире на него напал пьяный прохожий Александр Орлов. Обидчика журналиста впоследствии приговорили к исправительным работам.