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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Зенит" переиграл в гостях "Крылья Советов"

Текст: Артур Нанян
Питерский "Зенит" упрочил лидерство в Премьер-лиге, победив в матче 12-го тура "Крылья Советов" - 1:0. Теперь в активе "сине-бело-голубых" 28 очков.
Футболист "Зенита" Роберт Мак. Фото: Анар Мовсумов/РИА Новости Футболист "Зенита" Роберт Мак. Фото: Анар Мовсумов/РИА Новости
Футболист "Зенита" Роберт Мак. Фото: Анар Мовсумов/РИА Новости

Перед этой встречей питерцы потерпели два поражения в гостях. Причем соперники у них были из нижней части таблицы: "Анжи" и "Динамо". Так что поездки в Самару болельщики этой команды ожидали с опаской.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Тем более, что "Крылья Советов" после назначения на пост главного тренера Миодрага Божовича ощутимо прибавили. В двух матчах самарцы набрали четыре очка. Да и играть они стали солиднее, чем при Андрее Тихонове.

Справедливости ради, "Крылышки" не заслуживали поражения в сегодняшней встрече. По моментам они и вовсе переиграли зенитовцев. Вероятно, на гостях сказалась усталость после матча Лиги Европы с "Бордо". Главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак не стал кардинально менять состав. И в итоге не прогадал.

После гола Леандро Паредеса на 22-й минуте гости полностью отдали инициативу сопернику и лишь изредка выбегали в контратаки. А самарцы тем временем постоянно угрожали воротам Андрея Лунева.

Несколько шансов упустил Сергей Корниленко. Самый опасный момент у хозяев возник на 55-й минуте. Это Максим Каннуников оказался один перед воротами Лунева, но со всей силы пробил в перекладину.

Фото: LLUIS GENE / AFP
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Концовку матча "Крылья" доигрывали в меньшинстве: на 78-й минуте вторую желтую получил защитник Агустин Рохель. А чуть ранее из-за травмы поле покинул один из самых активных футболистов в составе самарцев Йоан Молло.

"Зенит" вымучил победу и оторвался от ближайшего преследователя в лице "Краснодара" на шесть очков. Заключительная встреча 12-го тура состоится сегодня в Казани, где "Рубин" примет московский "Спартак". "Красно-белые" проведут первую игру в чемпионате после отставки Массимо Карреры.

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