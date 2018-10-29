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29.10.2018 10:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани задержан директор цирка, где львица укусила ребенка

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На Кубани задержали 51-летнего директора цирка шапито, в котором львица набросилась на ребенка. Хищник напал на маленькую девочку 28 октября в селе Успенском Успенского района во время выступления диких животных, проводимого передвижным цирком.

Фото: depositphotos.com
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- По данным следствия, львица через ограждение набросилась на 4-летнюю девочку, сидевшую в первом ряду, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Краснодарскому краю Наталья Трифанова. - В результате ребенок с рваными ранами лица и другими повреждениями был доставлен в больницу. Директор передвижного цирка задержан, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Изъяты все имеющиеся бумаги, которые изучаются следователем на предмет разрешения цирку осуществлять данный вид деятельности.

По свидетельству очевидцев, 4-летняя девочка, сидевшая в первом ряду, во время выступления подошла к клетке с дикими животными, помахала флажком и повернулась к клетке спиной. Для львов это на инстинктивном уровне является сигналом к нападению. Львица через клетку лапой схватила девочку, притянула ее к себе и укусила в нижнюю часть лица и шею.

Девочку оперативно доставили в местную районную больницу, прооперировали, а затем перевели в детскую краевую больницу в Краснодаре. По данным источников в минздраве региона, на данный момент жизни ребенка ничего не угрожает, однако она получила рваные шрамы на лице от подбородка до уха.

Остается непонятным, почему в цирке организаторы выступления допустили ситуацию, когда маленький ребенок смог вплотную приблизиться к клетке без сопровождения взрослых. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы Успенского района Татьяну Никифорову, инцидент произошел в цирке, прибывшем из Ростова. Она отметила, что коллектив предоставил все документы, необходимые для проведения представления.

Краевое управление следственного комитета возбудило уголовное дело в отношении организаторов выступления по статье "Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

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