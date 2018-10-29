В Крыму назначат нового начальника службы капстроительства

Вместо арестованной правоохранительными органами Светланы Моравской вскоре будет назначен новый руководитель службы капитального строительства Республики Крым. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, возбужденное в отношении Моравской уголовное дело не связано с ее деятельностью на полуострове.

- Ее задержали за самарские дела, но следствие продолжается, - уточнил Аксенов. - Если будет выяснено участие еще каких-то должностных лиц, по ним тоже будут приняты соответствующие кадровые решения.

Вопрос о новом начальнике СКС будет решаться после назначения нового вице-премьера Совета министров РК Евгения Кабанова. Завтра он предоставит свои предложения о структуре службы капстроительства. Также известно, что реализация ФЦП будет поручена государственному казенному учреждению "Инвестстрой Республики Крым".

- Там более 200 человек штатной численности с приличными зарплатами, - сказал Аксенов. - Оно должно обеспечить своевременный ввод объектов ФЦП в эксплуатацию.

Ранее Октябрьский районный суд Самары отправил начальника службы СКС Светлану Моравскую под домашний арест. Ей вменяется часть 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Следователей заинтересовала история с укреплением берегом Волги в селе Рождествено в 2014-2015 годы. Генподрядчик получил расчет за некачественно выполненные работы с использованием дешевых и ненадежных стройматериалов.

45-летняя Светлана Моравская была назначена главой Службы капстроительства Республики Крым в августе 2017 года. До этого с 2014 по 2016 год она занимала должность директора ГКУ "Управление капитального строительства" министерства строительства Самарской области.