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В Крыму назначат нового начальника службы капстроительства 12:54
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29.10.2018 12:54
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму назначат нового начальника службы капстроительства

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Вместо арестованной правоохранительными органами Светланы Моравской вскоре будет назначен новый руководитель службы капитального строительства Республики Крым. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, возбужденное в отношении Моравской уголовное дело не связано с ее деятельностью на полуострове.

Фото: Пресс-служба министерства транспорта Республики Крым
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- Ее задержали за самарские дела, но следствие продолжается, - уточнил Аксенов. - Если будет выяснено участие еще каких-то должностных лиц, по ним тоже будут приняты соответствующие кадровые решения.

Вопрос о новом начальнике СКС будет решаться после назначения нового вице-премьера Совета министров РК Евгения Кабанова. Завтра он предоставит свои предложения о структуре службы капстроительства. Также известно, что реализация ФЦП будет поручена государственному казенному учреждению "Инвестстрой Республики Крым".

- Там более 200 человек штатной численности с приличными зарплатами, - сказал Аксенов. - Оно должно обеспечить своевременный ввод объектов ФЦП в эксплуатацию.

Ранее Октябрьский районный суд Самары отправил начальника службы СКС Светлану Моравскую под домашний арест. Ей вменяется часть 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

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Следователей заинтересовала история с укреплением берегом Волги в селе Рождествено в 2014-2015 годы. Генподрядчик получил расчет за некачественно выполненные работы с использованием дешевых и ненадежных стройматериалов.

45-летняя Светлана Моравская была назначена главой Службы капстроительства Республики Крым в августе 2017 года. До этого с 2014 по 2016 год она занимала должность директора ГКУ "Управление капитального строительства" министерства строительства Самарской области.

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