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29.10.2018 14:17
Рубрика: Культура

Сакральные знаки пиктов оказались древним языком

Текст: Денис Передельский
Фото: Antiquity Publications Ltd. Фото: Antiquity Publications Ltd.
Фото: Antiquity Publications Ltd.

Ученые из Великобритании установили, что древний шотландский народ "разрисованных людей" обладал собственной письменностью.

Фото: depositphotos.com
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Фото: Peter Bikoulis / University of Toronto / Antiquity
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Как сообщает Live Science, исследователи обобщили знания о символах пиктов, найденных при раскопках на археологическом участке Dunnicaer в Шотландии. Как правило, эти таинственные знаки выбиты на камнях. Однако известны и символы, вырезанные на изделиях из кости и металла.

До сих пор считалось, что они имели сакральное значение и не были связаны друг с другом. Однако новые исследования показали, что у пиктов был письменный язык, причем созданный минимум 1700 лет назад.

"В последние десятилетия научное сообщество все больше склоняется к мнению, что вырезанные на камнях символы пиктов являются ранней формой письменного языка", - говорит соавтор исследования Гордон Ноубл из Университета Абердина.

Пикты жили на территории Шотландии с древности и до средних веков. Воины были покрыты татуировками. Кроме того, они разрисовывали лица краской во время войн. Поэтому древние римляне прозвали их разрисованными людьми.

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