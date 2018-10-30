На этой неделе Бобби Макферрин споет в Москве все, кроме главного хита, Михаил Плетнев впишет еще одну страницу в историю русского пианизма, биг-бэнд Clayton Hamilton Jazz Orchestra продемонстрирует утонченность и мощь, а ансамбль Le Poeme Harmonique заставит позабыть о возрасте исполняемой музыки.

Фото: МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Бобби Макферрин.

Что играет: Вокальная импровизация.

Почему идти: Бобби Макферрин использует свой пластичный, в четыре октавы, голос как музыкальный инструмент. Бобби беззаботно жонглирует джазовыми стандартам и поп-шлягерами, перемежая свинг фанком, и все, что попадает ему под руку, исполняется с одинаково эффектной несерьезностью. Не стоит ждать лишь одного - знаменитого хита "Don't Worry, Be Happy"; Макферрин наотрез отказывается петь его на концертах. Но если вы думаете, что от этого шоу хоть что-то потеряет, освежите в памяти знаменитый припев - "Не волнуйся, будь счастлив".

Где, когда, сколько: КЗ "Зарядье"; 1-2 ноября; 1 500 - 7 000 руб.

Фото: МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Михаил Плетнев.

Что играет: Л. ван Бетховен - 32 вариации на собственную тему, Соната № 23 ("Аппассионата"), Ф. Лист - "Погребальное шествие", "Забытый вальс", Сонет Петрарки № 104, "Бессонница! Вопрос и ответ", Концертный этюд "Легкость", Unstern (Sinistre), два концертных этюда: "Шум леса" и "Хоровод гномов", "Серые облака", Венгерская рапсодия № 11, Траурный марш.

Почему идти: Ежегодно Михаил Плетнев дает в "Филармонии-2" два сольных концерта, которые заставляют истинных меломанов ехать на самую окраину Москвы, в Олимпийскую деревню. А как иначе, если на их глазах там будет писаться еще одна важная страница истории русского пианизма? Романтические в своей основе, порой сокрушительные, а порой проникновенные опусы Бетховена и Листа в исполнении Плетнева прозвучат как на духу - в этом нет сомнений.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Филармония-2"; 4, 5 ноября; 2 000 - 6 000 руб.

Фото: Carlos Suarez/Flickr

Кто играет: The Clayton-Hamilton Jazz Orchestra, солистка Сесиль Маклорин Сальван.

Что играет: Мэйнстрим-джаз.

Почему идти: Самый мощный и самый утонченный из американских биг-бэндов Clayton Hamilton Jazz Orchestra готовится покорить Россию. Треть века за плечами, внушающее уважение количество альбомов и престижных премий, три ряда саксофонов и труб, кларнетов и тромбонов - каждый на своем месте и все одновременно производят звук, который потрясает воображение. В разное время с оркестром выступали такие солисты, как Ди Ди Бриджуотер, Шарль Азнавур, Дайана Кролл и другие. На очереди молодая обладательница Grammy Сесиль Маклорин Сальван, которую сравнивают с Эллой Фитцджеральд.

Где, когда, сколько: Московский международный дом музыки (начало в 20.00); 3 ноября; 1 400 - 5 200 руб.

Фото: МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Ансамбль Le Poeme Harmonique под управлением Венсана Дюместра, солисты Софи Юнкер, Джузеппина Бриделли.

Что играет: Дж. Перголези - Stabat Mater, старинные неаполитанские песни.

Почему идти: Le Poeme Harmonique - истинный деликатес для музыкального гурмана. Ансамбль из Нормандии возрождает не только игру на редких средневековых инструментах, но и саму атмосферу той куртуазной эпохи; концерты Le Poeme Harmonique подчас напоминают спектакли. Однако это ни в коей мере не музейно-археологический проект - у французских аутентистов все звучит так здорово, в такой свободной манере, что о возрасте исполняемой музыки забываешь напрочь.

Где, когда, сколько: КЗ "Зарядье"; 4 ноября; 1 000 - 3 000 руб.

Фото: МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" (дирижер Владислав Лаврик), солист Сергей Накаряков.

Что играет: П. Чайковский - "Вариации на тему рококо" в переложении для флюгельгорна, С. Рахманинов - Вторая симфония.

Почему идти: Пожалуй, самый интригующий момент Международного фестиваля BRASS DAYS. Как известно, в "Вариациях на тему рококо" нет оркестровых тутти, которые давали бы солисту возможность передохнуть, и к тому же вся партия играется в верхнем регистре. Интересно, как исполнит "Вариации" Чайковского один из самых известных в мире трубачей Сергей Накаряков.

Где, когда, сколько: Большой зал Консерватории; 3 ноября; 300 - 3 500 руб.