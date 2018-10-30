Для перезапущенного аниме-сериала про принцесс сделали VR-сайт

DreamWorks запустила промо-сайт с виртуальным обзором героев анимационного сериала "Ши-Ра и Непобедимые принцессы".

Один из главных современных конвейеров по производству художественных проектов Netflix перезапустил анимационный сериал 80-х "Непобедимая принцесса Ши-Ра", к премьере которого студия DreamWorks Animation подготовила VR-сайт для знакомства с главными героями.

Для наибольшего погружения рекомендуется использовать VR-очки или мобильные устройства. Сам сайт представляет собой зал, в котором находятся постаменты, где с одной стороны находятся герои, а с другой - антагонисты.

При нажатии на фигурку персонажа появится небольшой рассказ о нем. Пока присутствуют не все персонажи, но в планах постепенное увеличение их количества по мере приближения к дате релиза. Например, крылатый единорог ожидается лишь 13 ноября.

В центре истории - противостояние озлобленной Орды и Королевства Яркой Луны. Ситуация становится переломной, когда обнаруживается волшебный меч.

Премьера проекта состоится 16 ноября.