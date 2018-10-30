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30.10.2018 01:55
Рубрика: В мире

Эквадорский суд отклонил иск Ассанжа о защите его прав как беженца

Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что власти Эквадора собираются лишить его убежища в своем диппредставительстве в Лондоне и выдать США. Суд Эквадора отказал Ассанжу в иске о защите его прав как беженца. Такой вердикт судья Карина Мартинес вынесла по итогам шестичасовых слушаний.

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Ассанж подал в суд на эквадорские власти после того, как посольство составило для него регламент пребывания, контролирующий порядок визитов, общения с внешним миром и оказания медицинской помощи. Журналист подал иск с требованием отменить все запреты, так как они нарушают его "основные права и свободу".

В ходе слушаний Ассанж заявил, что новый свод правил свидетельствует о том, что Эквадор пытается выдворить его. Суд счел аргументы истца неправомерными, передает газета El Comercio. Сам Ассанж отказался выполнять составленный для него регламент поведения.

Протокол поведения содержит десять страниц. Теперь любой гость Ассанжа должен подать запрос на имя посольства по электронной почте. Выходить в Сеть журналист может только через Wi-Fi посольства. Диппредставительство отказывается платить по счетам гостя за питание, медицину, прачечную и иные расходы.

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Между тем адвокат Ассанжа Карлос Поведа рассказал, что его подзащитный готов сдаться британским властям, если те гарантируют, что он не будет экстрадирован.

Напомним, что Ассанж получил политическое убежище и скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне от преследования американских властей с 2012 года. Вашингтон обвиняет его в провоцировании утечек секретной информации. С приходом к власти в Эквадоре нового президента Ленина Морено положение Ассанжа стало довольно шатким.

В мире Южная Америка Эквадор Джулиан Ассанж: история борьбы
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