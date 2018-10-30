Кабмин разрешил сделать платными на 92 года участки М-11 у Петербурга

Кабмин разрешил сделать всю дорогу М-11 "Москва - Санкт-Петербург" платной. Распоряжение об использовании на платной основе участков трассы с 543 по 646 километр и с 646 по 684 километр, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Это отрезки, которые должны быть открыты для движения в 2019 году. Они являются выходом из Петербурга. Их разрешили использовать на платной основе до 2110 года, то есть более 90 лет.

Средства, полученные за счет сбора платы за проезд, будут направляться на финансирование работ по эксплуатации и ремонту автомобильных дорог.

Альтернативой для проезда будет служить трасса М-10 "Россия".