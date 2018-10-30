Каршеринговые сервисы переходят на зимний режим

Водители, которые пользуются услугами каршеринга, с наступлением зимы сталкиваются с рядом проблем. Только на то, чтобы откопать автомобиль из сугроба, может понадобиться 10-20 минут, и за это время многим приходится заплатить. Еще одна из основных сезонных проблем - нехватка "незамерзайки". Добросовестные сервисы учитывают, что в сложных погодных условиях водитель нуждается в дополнительном внимании и советуют клиентам больше знать о своих правах.

Машина в снегу - это полбеды. А вот если не работает "печка" или нет зимней омывающей жидкости в бачке, то разглядеть что-то в зеркале заднего вида будет невозможно. Фото: Сергей Михеев/ РГ

"Залив незамерзайки осуществляется бесплатно. Если жидкость закончилась, водителю придется залить ее самостоятельно, но сервис потом обязательно должен вернуть ему деньги после предъявления чека", - рассказали "Российской газете" в пресс-службе каршеринговых сервисов Делимобиль, Делисамокат, Anytime.

Если на улице идет сильный снег, и есть вероятность найти автомобиль в сугробе, стоит воспользоваться только теми фирмами, в которых есть 20 бесплатных минут - так будет время на то, чтобы откопать машину. Если все же пришлось заплатить за время, потраченное на вызволение авто из снежного плена, во многих сервисах обещают вернуть деньги в виде бонусов на будущие поездки или еще как-то возместить ущерб. Кроме этого, водитель может выбрать сервис с возможностью дистанционного обогрева машины, чтобы не платить за время, потраченное на прогрев.

Если клиент каршеринга сталкивается с непредвиденными тратами, он может рассчитывать на возврат средств или компенсацию бонусами

Еще одна проблема заключается в том, что в каршеринговых машинах не оказывается лопат и щеток. Сервисы перестают снабжать ими свой парк из-за высокой вероятности краж. Однако водитель также имеет право потребовать необходимые инструменты или попросить компенсацию. Самое главное зимой - оценить автомобиль на предмет безопасности. "Если водитель видит неисправность, ему незамедлительно нужно связаться с оператором", - посоветовал член Совета при председателе Совета Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества Евгений Корчаго.

Новое явление - новые проблемы

В странах Европы и США рынок каршеринга работает давно, там отработаны комфортные технологии использования арендованных автомобилей, существует правоприменительная практика. В России каршеринг пока является новым явлением. Новый рынок рождает новые проблемы. Автомобилей мало даже в крупных городах, в пиковые часы их не хватает всем желающим. Кроме того, недостаточно специализированных стоянок. Модельный ряд каршеринговых автомобилей ограничен. Сегодня сервисы стараются унифицировать автопарк, отказавшись от дорогих внедорожников, которым недобросовестный водитель может нанести ущерб. Кроме того, из-за краж машины невозможно оснастить полезными предметами, такими как зарядные устройства для смартфонов. Зачастую не хватает предметов первой необходимости, например, огнетушителей. Нет скребков, монтировок, запасных колес.

Председатель Союза пассажиров Кирилл Янков в отсутствии в машинах полезного оборудования видит большой риск для клиентов. По его словам, помочь сервисам решить проблему воровства может дистанционный контроль всех систем автомобиля. Например, пропажу оборудования может зафиксировать видеосъемка. Но оборудовать каждую машину видеокамерами дорого, поэтому не многие сервисы одобряют такую идею.

Еще одна проблема водителей - вероятность неподъемных штрафов в случае аварии. Многие сервисы экономят на страховке, а между тем застрахован должен быть и сам автомобиль, и риск причинения вреда. Расширенная страховка может привести к удорожанию стоимости поездки, а сервисы ведут борьбу за клиентов именно посредством низких цен за услугу. Поэтому известны случаи, когда с водителей, столкнувшихся с мелкими проблемами на дорогах, требовали возместить полную стоимость автомобиля.

О том, какие способы решения этих проблем предлагают эксперты, читайте в ближайших выпусках "Российской газеты".