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30.10.2018 10:12
Рубрика: Легковые авто

Kia раскрыла новые подробности о роскошном седане для России

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

В Kia озвучили новые данные о втором поколении флагманского седана K900, который заменит в России модель Quoris. Точно так же автомобиль называется в США и Канаде.

Производитель утверждают, что это самый технологически продвинутый автомобиль в истории компании - как в плане безопасности, так и по информационно-развлекательным возможностям.

Фото: Пресс-служба Genesis.
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Как уточнили в пресс-службе компании, машина устанавливает новые стандарты роскоши и технологического совершенства. Автомобиль получил экраны высокого разрешения, системы телематики и комплекс систем помощи водителю Drive Wise.

Фото: Пресс-служба Kia.

В России K900 будет доступен с атмосферными бензиновыми двигателями 3.3 V6 мощностью 248 л. с. и 5-литровой "восьмеркой" на 413 л. с.. Оба варианта получат 8-ступенчатую автоматическую коробку передач и полный привод.

Фото: Пресс-служба Kia.
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Собирать седан будут на автомобиле "Автотор" в Калининграде. Подробнее о российских спецификациях, комплектациях и ценах на новую модель в Kia пообещали озвучить ближе к дате начала продаж. Цены на Kia Quoris 2017 производственного года сегодня начинаются от 2 719 000 рублей.

Презентация K900 в России запланирована на первое полугодие 2019 года.

Недавно компания запустила в Калининграде производство обновленного Kia Sportage, а также объявила российские цены на эту модель.

Фото: Пресс-служба Kia.
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#Kia
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