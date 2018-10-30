Клинтон рассказала о планах участвовать в президентских выборах

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон не исключила, что снова поборется за пост президента страны на выборах в 2020 году. Она пообещала сделать все возможное для того, чтобы главой государства стал демократ.

"Я думаю, нам предстоит очень много работы", - заявила экс-госсекретарь информационному ресурсу Recode.

Между тем однозначно говорить о своем выдвижении Клинтон не стала, добавив, что сейчас необходимо отдать все силы промежуточным выборам шестого ноября.

Ранее лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп "выразил надежду" на то, что Хиллари Клинтон, проигравшая ему в 2016 году, снова будет участвовать в президентской гонке. "Меня недавно спросили, будет ли жуликоватая Хиллари баллотироваться в 2020 году. Мой ответ был таков: "Надеюсь на это!" - заявлял Трамп.

Республиканец Трамп победил демократа Клинтон на президентских выборах в США в ноябре позапрошлого года. Миллиардер набрал 304 голоса выборщиков от штатов, его соперница - 227. При этом Клинтон получила почти на три миллиона голосов избирателей больше, чем Трамп.

В прошлом году на полки американских книжных магазинов поступил новый бестселлер - мемуары Хиллари Клинтон под названием "Что случилось". Экс-госсекретарь США и первая в американской истории женщина - кандидат в президенты ответила на их страницах на вопрос, что же привело к ее поражению в предвыборной гонке. "Я стала жертвой распространенного предположения, что я выиграю", - говорила экс-госсекретарь Соединенных Штатов. Также в числе причин, которые сыграли против демократа, Клинтон назвала свой пол.