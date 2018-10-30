МИД РФ получил сведения о новых химических провокациях в Сирии

Москва встревожена сведениями о готовящихся в Сирии химических атаках, говорится в заявлении МИД РФ.

По сведениям внешнеполитического ведомства, различные источники сообщают, что группы экстремистов и террористов намерены осуществить на территории Сирии значительные провокации, применив химоружие и токсические вещества. Как отмечает МИД РФ, в случае, если такое произойдет, Дамаск объявят виновным в случившемся по уже отработанной схеме.

"Основная цель провокаций - дать очередной предлог внешним противникам законного правительства в Дамаске для осуществления агрессивных действий, подобных противоправным ракетным ударам США, Великобритании и Франции по Сирии в апреле этого года, подорвать налаживание политического процесса, притормозить восстановление страны и возвращение беженцев и внутренне перемещенных лиц", - говорится в заявлении.

Переговоры по сирийскому урегулированию прошли 30 октября в Москве между замминистра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым и заместителем спецпосланника генсека ООН по Сирии Рамзи Рамзи. Как пояснил МИД РФ, "внимание было уделено продвижению политического урегулирования на базе решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи".

Также российская сторона подчеркнула необходимость наращивать помощь Сирии в плане восстановления разрушенной войной страны, чтобы обеспечить условия для скорейшего возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц.