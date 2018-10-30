ЦОДД рекомендовал автомобилистам не ездить на летней резине

Автолюбителям, не поменявшим резину, сегодня лучше оставить личные машины и воспользоваться общественным транспортом. С такой рекомендацией к водителям утром во вторник выступил столичный Центр организации дорожного движения.

Как отметили аналитики ЦОДД, после ночного снегопада местами образовалась гололедица. Езда на летних шинах в таких условиях может привести к авариям. Лучше дождаться более благоприятной погоды и "переобуть" автомобиль.

Заметим, что столичные коммунальщики минувшей ночью провели первую в этом сезоне противогололедную обработку дорог. Особое внимание уделили мостам, эстакадам и другим искусственным сооружениям.