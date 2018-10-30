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30.10.2018 10:15
Рубрика: Дороги

ЦОДД рекомендовал автомобилистам не ездить на летней резине

Текст: Сергей Бабкин
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Автолюбителям, не поменявшим резину, сегодня лучше оставить личные машины и воспользоваться общественным транспортом. С такой рекомендацией к водителям утром во вторник выступил столичный Центр организации дорожного движения.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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Как отметили аналитики ЦОДД, после ночного снегопада местами образовалась гололедица. Езда на летних шинах в таких условиях может привести к авариям. Лучше дождаться более благоприятной погоды и "переобуть" автомобиль.

Заметим, что столичные коммунальщики минувшей ночью провели первую в этом сезоне противогололедную обработку дорог. Особое внимание уделили мостам, эстакадам и другим искусственным сооружениям.

#дороги
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