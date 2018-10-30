На СМЭФ подпишут миллиардные инвестконтракты

В рамках VII Славянского международного экономического форума предполагается подписание инвестконтрактов на 10,2 миллиарда рублей.

Среди крупнейших инвестиционных проектов, старт которым будет дан на форуме, - фармацевтическое производство в городе Почеп Брянской области. Новое предприятие будет запущено на месте бывшего завода по уничтожению химического оружия. "Московский эндокринный завод" вложит в проект свыше 3,9 миллиарда рублей.

Кроме того, в два миллиарда рублей оценивается проект ООО "Дружба" по строительству свиноводческого комплекса. Всего же будет подписано восемь инвестиционных соглашений.

На форуме прошлого года сумма подписанных инвестиционных соглашений была оценена в 6,28 миллиарда рублей.

VII Славянский международный экономический форум пройдет в Брянске 2 ноября 2018 года. Мероприятие организовано правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M.