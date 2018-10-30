Под Курском найдено тело пропавшего мальчика

В Курской области раскрыто убийство семилетнего ребенка, пропавшего 23 октября в городе Железногорске.

В следственном управлении СК РФ по региону сообщили, что по подозрению в убийстве мальчика задержан его 39-летний сосед по дому. По версии следствия, днем 23 октября мужчина встретил ребенка в лифте, заманил к себе в квартиру, где, вероятнее всего, изнасиловал, а потом убил.

"Затем он положил тело ребенка в большую спортивную сумку и вывез в село Трояново, расположенное примерно в 20 километрах от Железногорска, где спрятал тело в лесопосадке за территорией своего дачного участка, закидав потерпевшего ветками, листьями и травой", - говорится в сообщении регионального СУСК.

В ведомстве рассказали, что следователи уже осмотрели место захоронения тела мальчика. Сейчас проводится осмотр места происшествия и допрос задержанного подозреваемого. Назначены судебные экспертизы, в том числе психиатрическая - для установления склонности задержанного к педофилии.

Следствие намерено ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.