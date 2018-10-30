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30.10.2018 12:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Попавший в ДТП под Тверью микроавтобус работал нелегально

Текст: Элина Труханова (Тверь)

Микроавтобус Mercedes, попавший в аварию в Тверской области, не был ни рейсовым, ни заказным. По словам руководителя пресс-службы УМВД России по Тверской области Вадима Левшина, по предварительным данным, водитель микроавтобуса занимался незаконными пассажирскими перевозками.

Фото: ГУМЧС по Тульской области
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- Все обстоятельства выясняются, но пока мы можем сказать, что это были не регулярные перевозки и не заказные. То есть водитель самостоятельно, по интернету набирал желающих отправиться за границу, и сам их вез, - рассказал официальный представитель УМВД. - При этом у него имеются права только категории В, а автобус оборудован дополнительными местами, причем без какого-либо согласования.

Напомним, ночью на 30 октября на 195-м километре трассы М-9 "Балтия" в Зубцовском районе Тверской области микроавтобус Mercedes с 13 пассажирами в салоне вылетел в кювет и врезался в дерево. Девять человек получили травмы и были доставлены в Ржевскую и Зубцовскую ЦРБ. Все они - граждане Молдавии. Угрозы для жизни пострадавших нет.

С 24-летним водителем микроавтобуса работают полицейские.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область
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