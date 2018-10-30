Новости

Имя розы: новая рекламная кампания Dior Joaillerie 16:49
СК начал проверку после пожара в гостинице "Останкино" 16:48
Минск впервые примет Мюнхенскую конференцию по безопасности 16:40
Два человека погибли при крушении самолета в Анталье 16:36
АвтоВАЗ сертифицировал "заряженный" универсал Lada Vesta 16:32
Группа KISS попрощается с фанатами на концерте в Москве 16:26
В Петербурге предложили "утопить" в Неве новый памятник Петру I 16:23
Гитарист группы Manowar Карл Логан арестован за детское порно 16:14
Путин переназначил Лысенко главой ОТР 16:11
Возбуждено дело о хищениях в "Банке Воронеж" 16:10
Для перезапущенного аниме-сериала про принцесс сделали VR-сайт 16:05
Глава МИД Украины призвал сдавать российские паспорта 16:00
Пассажир разбившегося Boeing отправил жене селфи незадолго до крушения 15:50
Кабмин разрешил сделать платными на 92 года участки М-11 у Петербурга 15:50
В Новой Зеландии выставили на продажу целую деревню 15:48
Полиция Тульской области возбудила дело по ДТП с автобусом 15:45
Названы причины пожара на месторождении в Югре 15:44
Актриса из "Частей тела" обвинила коллегу в наглых домогательствах 15:40
Видео: В Новой Зеландии птенцу киви сделали "кесарево сечение" 15:37
МВД предложило ужесточить наказание за езду без прав 15:35
Фаррел Уильямс запретил Трампу использовать свою песню на мероприятиях 15:27
На Кубани выплаты получили более 1,6 тысячи подтопленцев 15:19
Новую экранизацию Стивена Кинга снимут в России 15:17
В Югре при возгорании резервуара с нефтью пострадали два человека 15:15
Vacheron Constantin отметил старт продаж коллекции Fiftysix в России 15:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школа может помочь проблемному подростку
Как школа может помочь проблемному подростку
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
30.10.2018 16:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Возбуждено дело о хищениях в "Банке Воронеж"

Текст: Элина Труханова (Воронеж)

Прокуратура Воронежской области взяла на контроль дело о хищениях в АО "Банк Воронеж".

Как сообщает надзорное ведомство, уголовное дело по факту мошеннических действий 26 октября возбудила следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по региону.

Фото: Виталий Созинов/ТАСС
Из банка "Воронеж" увели полтора миллиарда рублей

Следствие выяснило, что с декабря 2017 года по июнь 2018-го, после того, как Банк России отозвал генеральную банковскую лицензию ОА "Банк Воронеж", сотрудники кредитной организации и иные лица по договорам купли-продажи реализовали и похитили банковское имущество на сумму не менее четырех миллиардов рублей. Среди этого имущества были объекты недвижимости, дебиторская задолженность по кредитным договорам, закладные, 440 платежных терминалов.

Вырученные от сделок 3,8 миллиарда рублей были обналичены по расходным ордерам в кассе банка.

- Предварительное следствие находится под прямым надзором прокуратуры области, - сообщили в надзорном ведомстве.

Происшествия Правосудие Следствие Экономика Финансы Банки Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж Отзыв лицензий у банков
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минфин опроверг планы по повышению налога на роскошь
"Адмирал Кузнецов" прибыл на 35-й судоремонтный завод после аварии
Песков прокомментировал ситуацию с ценами на бензин
Трамп намерен ограничить выдачу гражданства США
Аксенов: Кораблей НАТО в Азовском море не будет