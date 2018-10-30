Возбуждено дело о хищениях в "Банке Воронеж"

Прокуратура Воронежской области взяла на контроль дело о хищениях в АО "Банк Воронеж".

Как сообщает надзорное ведомство, уголовное дело по факту мошеннических действий 26 октября возбудила следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по региону.

Следствие выяснило, что с декабря 2017 года по июнь 2018-го, после того, как Банк России отозвал генеральную банковскую лицензию ОА "Банк Воронеж", сотрудники кредитной организации и иные лица по договорам купли-продажи реализовали и похитили банковское имущество на сумму не менее четырех миллиардов рублей. Среди этого имущества были объекты недвижимости, дебиторская задолженность по кредитным договорам, закладные, 440 платежных терминалов.

Вырученные от сделок 3,8 миллиарда рублей были обналичены по расходным ордерам в кассе банка.

- Предварительное следствие находится под прямым надзором прокуратуры области, - сообщили в надзорном ведомстве.