Трутнев: Предложения по развитию ДФО будет собирать специальный сайт

Для того, чтобы собирать предложения для разработки национальной программы по развитию Дальнего Востока, рассчитанной до 2025 года, будет создан специальный сайт. Об этом РИА Новости рассказал полпред президента в ДФО вице-премьер Юрий Трутнев.

По его словам, на сайт, который предстоит разработать, люди смогут обратиться с "просьбой, предложением, идеей". Кроме того, портал должен иметь возможности для рейтингового голосования.

"Мы, например, будем проводить опросы, какие проблемы люди считают самыми важными, и понятно, что именно эти опросы помогут нам правильно донастроить программу", - сказал он.

Сбор предложений от жителей Дальнего Востока станет первым этапом обсуждения нацпрограммы.

Напомним, что, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума в сентябре, президент РФ Владимир Путин заявил, что Дальний Восток нужно вывести на темпы роста экономики выше среднемировых, не менее 6% в год, и правительству было дано поручение разработать национальную программу развития Дальнего Востока России на период до 2025 года с перспективой до 2035 года. Президент уточнил, что масштабная программа должна объединить мероприятия национальных проектов и госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных компаний, стратегии развития всех дальневосточных регионов, и содержать при этом "предметные конкретные измерения и измеримые показатели".