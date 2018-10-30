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30.10.2018 04:21
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Трутнев: Предложения по развитию ДФО будет собирать специальный сайт

Текст: Анна Бондаренко

Для того, чтобы собирать предложения для разработки национальной программы по развитию Дальнего Востока, рассчитанной до 2025 года, будет создан специальный сайт. Об этом РИА Новости рассказал полпред президента в ДФО вице-премьер Юрий Трутнев.

По его словам, на сайт, который предстоит разработать, люди смогут обратиться с "просьбой, предложением, идеей". Кроме того, портал должен иметь возможности для рейтингового голосования.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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"Мы, например, будем проводить опросы, какие проблемы люди считают самыми важными, и понятно, что именно эти опросы помогут нам правильно донастроить программу", - сказал он.

Сбор предложений от жителей Дальнего Востока станет первым этапом обсуждения нацпрограммы.

Напомним, что, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума в сентябре, президент РФ Владимир Путин заявил, что Дальний Восток нужно вывести на темпы роста экономики выше среднемировых, не менее 6% в год, и правительству было дано поручение разработать национальную программу развития Дальнего Востока России на период до 2025 года с перспективой до 2035 года. Президент уточнил, что масштабная программа должна объединить мероприятия национальных проектов и госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных компаний, стратегии развития всех дальневосточных регионов, и содержать при этом "предметные конкретные измерения и измеримые показатели".

Власть Работа власти Госуправление Филиалы РГ Дальний Восток ДФО
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