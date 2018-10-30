ФСБ обнародовала видео задержания членов "ИГ" в Татарстане

Федеральная служба безопасности РФ опубликовала кадры задержания в Набережных Челнах участников татарстанской ячейки "Исламского государства" (запрещенной в РФ террористической организации).

Судя по видео, подозреваемые базировались в промышленной зоне автограда, их задержали в помещениях, похожих на складские или производственные. Один из членов группировки, напомним, был пойман у тайника с оружием.

В ролике показаны и находившиеся у предполагаемых террористов предметы. Среди них также присутствовали оружие и боеприпасы.

18 участников "ИГ" были задержаны в Татарстане в ходе совместной операции ФСБ РФ, МВД РФ и спецподразделений Росгвардии.

По данным Центра общественных связей ФСБ России, подозреваемые готовили несколько резонансных акций на территории России, а затем намеревались уехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористических группировок.

Лидером сообщества являлся житель Набережных Челнов, уже привлекавшийся к уголовной ответственности за пропаганду "ИГ". В городе члены ячейки вербовали сторонников из числа радикальной молодежи и приобретали средства террора.

В ходе обысков, прошедших по 18 адресам, помимо экстремистской литературы и атрибутики террористической организации сотрудники правоохранительных органов изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы.