АвтоВАЗ поставит на Кубу более полутысячи автомобилей Vesta для такси, полиции и госучреждений. В том числе некоторое количество "пяти- и семиместных универсалов Lagrus. Об этом в Гаване на бизнес-форуме "Россия - Латинская Америка" рассказал вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами российской автомобильной компании Эдуард Вайно. Он отметил, что контракт уже подписан. Хотя переговоры были непростыми.

Желтые Vesta с белой крышей и шашечками уже можно встретить на улицах Гаваны. В начале года АвтоВАЗ поставил на Кубу 344 автомобиля. Фото: Пресс-центр АвтоВАЗа

В то же время желтые Vesta с белой крышей и шашечками "Такси" уже можно встретить на улицах Гаваны. В начале года АвтоВАЗ поставил 344 автомобиля на Кубу.

- Возле гостиницы я видел много таких автомобилей, - поделился Эдуард Вайно. - И поговорил с таксистами. Они очень довольны качеством наших автомобилей и надежностью. Но одной вещью я был даже поражен - некоторые таксисты наездили уже более 90 тысяч километров. Хотя по сути только в марте были введены в эксплуатацию. Важно отметить, что качество для нас стало приоритетной задачей.

На экспорт завод отправляет свою продукцию более чем в 30 стран

По словам Эдуарда Вайно, экспорт для тольяттинского завода в особом приоритете: "Мы работаем и по направлению Латинской Америки, в частности, поставляем автомобили в Боливию и Чили, ведем интенсивные переговоры с Парагваем, Уругваем, Перу и Эквадором. Также за рубежом мы имеем сборочный завод в Египте и завод в Казахстане".

Тем более что резервы для увеличения производства есть. Мощность АвтоВАЗа - один миллион автомобилей в год. Тогда как по итогам прошлого года завод сработал лишь вполовину мощности, выпустив порядка полумиллиона автомобилей и автокомплектов. На экспорт завод отправляет свою продукцию более чем в 30 стран. Самые популярные модели - Lada 4x4 и Lada Vesta, на каждый из которых приходится в среднем по 30 процентов от экспорта компании. В Гавану АвтоВАЗ привез для демонстрации не только уже известные на острове Свободы седаны Vesta, но и Granta - постоянный бестселлер российского рынка.

Тем временем российские автомобилисты в ноябре ждут старта продаж вседорожной Lada Xray Cross. АвтоВАЗ готовится вывести на рынок очередную новинку. Автомобили уже во всю поставляются в дилерские центры Lada.

Стартовая цена новинки начинается с 729 900 рублей, стоимость максимальной комплектации составляет 888 900 рублей.