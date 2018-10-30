Знаменитый часовщик Эрмитажа проведет в Омске мастер-класс

В Омске открываются Дни Эрмитажа. В программе: лекции о истории, шедеврах, уникальных часах государственного музея, а также вернисажи и мастер-классы знаменитых реставраторов.

С лециями перед омичами выступят сотрудники научно-просветительского отдела Эрмитажа. Первая расскажет об истории Эрмитажа, берущего начало с коллекции Екатерины II. Вторая познакомит с западноевропейской живописью. в частности, речь пойдет о картинах Рубенса.

- Эрмитаж хранит сорок его работ. И это собрание является одним из самых значимых в мире по количеству шедевров и полноте охвата творческого пути великого мастера, - пояснила "РГ" куратор проекта Юлия Лопаткина. - Мифология и древняя история, евангельские сюжеты и пейзажи, уникальные живописные эскизы и портреты - по словам самого Рубенса, для него в живописи не было ничего невозможного. И у омичей будет возможность в этом убедиться.

Еще одно яркое событие - открытая лекция руководителя лаборатории научной реставрации часов и музыкальных механизмов Эрмитажа Михаила Гурьева.

- Его называют главным часовщиком Зимнего дворца. Именно он каждую неделю заводит все механизмы и приводит в движение уникальнейший экспонат - часы "Павлин" XVIII века, - рассказывает Юлия Лопаткина. - В 2010 году за их восстановление, а также реставрацию башенных часов "Большой Штрассер" Зимнего дворца труд мастера был отмечен Государственной премией РФ.

Лекция представит 50 уникальных действующих часов и будет сопровождаться показом фильма.

В рамках мероприятия также состоится мастер-класс по реставрации предметов прикладного искусства из металла. Откроется и выставка одного шедевра - "Пейзаж с караваном". Произведение кисти Христиана Вильгельма Эрнста Дитриха, приобретенное 254 года назад Екатериной II, положило начало картинной галерее Эрмитажа.

Мероприятия состоятся 1 и 2 ноября на площадках музея имени Врубеля и ОмГУ имени Достоевского. Для студентов вход бесплатный.

Кстати

В Омске создают первый в Сибири филиал Эрмитажа. Инициативу омичей поддержало руководство Государственного музея и правительство РФ. "Эрмитаж-Сибирь" разместят в исторической части города в старинном особняке, где сейчас завершается реставрация. Помимо музея, здесь появится студия детских выставок, а также театр живописи. Открыть культурный комплекс планируют в 2019 году.