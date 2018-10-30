Вернувшиеся в родной Крым моряки с рыболовецкого судна "Норд" первым делом развернули флаг России, который им удалось снять с незаконно арестованного украинскими пограничниками судна и сохранить до сегодняшнего дня.

Рыбак Юрий Савельев продемонстрировал флаг-символ стойкости моряков, выходя из микроавтобуса, который перевез моряков через украинско-российскую границу.

- Этот флаг сняли 6 апреля, и мы с ним прошли пол-Украины: был он и в СБУ, и в суде, - сказал Савельев. - Мы сберегли его. Не топтали нашу Родину, наш флаг. Как наши деды в войну выносили знамена, так и мы.

Все минувшие месяцы власти Украины заставляли россиян получить украинские паспорта, разрешая только с ними вернуться домой. Хотя все в 2014 году стали гражданами РФ. До последних минут российские власти не верили в благополучное возвращение моряков "Норда", ожидая очередных препонов и провокаций с украинской стороны.

- Велась четкая линия в переговорах, это была большая коллективная работа, - отметил встретивший моряков глава крыма Сергей Аксенов. - Переговорный процесс был достаточно сложный и длительный, однако в положительном результате не сомневались.

Сразу после пересечения государственной границы моряки отправились домой в Керчь, чтобы как можно скорее увидеться с родными.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что следующим этапом переговоры станет вопрос возвращения капитана судна Владимира Горбенко, которому инкриминируют статью УК Украины о нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства. По ней Горбенко может получить до пяти лет лишения свободы.

Напомним, сегодня на пункте пропуска "Армянск" состоялся обмен экипажей задержанного за браконьерство украинского судна "ЯМК-0041" и крымского сейнера "Норд". Судно "Норд" с пятью тоннами выловленной в нейтральных водах Азовского моря тюльки было незаконно задержано украинскими пограничниками 25 марта 2018 года. С тех пор только двум рыбакам удалось покинуть Украину - они воспользовались авиарейсом на Минск и новыми заграничными паспортами, выданными российским консульством.