Челябинский депутат вернул обманутым дольщикам 172 млн

Депутат челябинской городской думы, учредитель компании "Речелстрой" Андрей Пязок добровольно возместил ущерб обманутым дольщикам на сумму более 172 миллиона рублей, сообщили во вторник в следственном управлении СК региона.

- В настоящее время учредителю компании "Речелстрой" Андрею Пязоку и бывшему генеральному директору компании Сергею Вигельману предъявлено окончательное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей о привлечении средств граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве (часть 2 ст.200.3 УК РФ), - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - В ходе расследования учредителем компании возмещен ущерб на сумму более 172 миллиона рублей.

По версии следствия, в 2016-2017 годах обвиняемые направили более 163 миллиона рублей, полученных от участников долевого строительства на другие цели. В связи с чем не смогли выполнить свои обязательства по передаче квартир дольщикам микрорайона "Lake City".

Следователи СК во время расследования провели 12 бухгалтерских и оценочных экспертиз, допросили и признали потерпевшими более 1360 граждан.

Расследование дела находится в завершающей стадии, отметили в СК региона.