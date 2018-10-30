Новости

Десятки москвичей лишились квартир из-за займа "до получки" 11:48
Названы регионы-лидеры по оттоку населения в Москву 11:38
Автор провального "Пиноккио" экранизирует сказку Коллоди еще раз 11:32
АвтоВАЗ поставит на Кубу более 500 машин 11:32
В Симферополе возобновили возведение храма Святой Екатерины 11:29
Средний размер ипотечного кредита в России вырос до 2,19 млн рублей 11:29
Три четверти Венеции затоплено из-за наводнения 11:28
Россиян планируют уведомлять о долгах через SMS и портал госуслуг 11:20
В Татарстане задержали 18 участников ИГ, готовивших теракты 11:17
Под Тулой опрокинулся автобус с пассажирами 11:15
Умер исполнитель роли Ходжи Насреддина Марат Арипов 11:14
50 Cent решил нейтрализовать конкурента, скупив билеты на его шоу 10:59
СК возбудил уголовное дело после затопления плавдока в Мурманске 10:55
В Перми суд оставил в силе приговор пенсионеру за случайно выросший мак 10:49
В Приамурье мать за убийство ребенка приговорили к 12 годам тюрьмы 10:45
Обновленный пикап Mitsubishi L200 попал на видео 10:37
Что обсудят премьеры стран СНГ в Астане 10:22
Под Курском найдено тело пропавшего мальчика 10:20
ЦОДД рекомендовал автомобилистам не ездить на летней резине 10:15
Kia раскрыла новые подробности о роскошном седане для России 10:12
Минск: Студенты БГУ запустили первый космический спутник 10:10
Япония запланировала эксперимент по доставке грузов через Транссиб 10:07
В Хабаровском крае сэкономили 150 млн на отказе от госзакупок 10:02
Россия поможет Кубе в строительстве железных дорог 09:55
Рейтинг Трампа за неделю опустился до 40 процентов 09:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школа может помочь проблемному подростку
Как школа может помочь проблемному подростку
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
В "РГ" расскажут об установке электросчетчиков нового образца
В "РГ" расскажут об установке электросчетчиков нового образца
30.10.2018 09:53
Рубрика: В мире

Рейтинг Трампа за неделю опустился до 40 процентов

Текст: Константин Волков

Согласно опросу, проведенному среди американцев Институтом изучения общественного мнения Gallup 28 октября, за неделю рейтинг президента США Дональда Трампа снизился до 40 процентов, это на четыре процента меньше, чем было неделей ранее.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
Трамп заявил о готовности сразиться с Клинтон за пост президента США

В то же время 54 процента опрошенных негативно высказались о деятельности Трампа на посту лидера государства.

На падение рейтинга могли повлиять в том числе бойня в Питтсбурге, где в синагоге расстреляли 11 человек, а также массовая рассылка самодельных бомб противникам Трампа, включая экс-президента США Барака Обаму, соперника Трампа на выборах 2016 года от демократов Хиллари Клинтон, актера Роберта Де Ниро и других.

Плюс к этому в преддверии промежуточных выборов, намеченных на начало ноября, активизировались противники Трампа, раскручивающие кампанию "До чего Трамп довел Америку".

В ходе исследования Gallup опросил 1,5 тысячи совершеннолетних граждан США.

В мире США Дональд Трамп
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пушков объяснил намерение Меркель уйти из политики
ЦОДД рекомендовал автомобилистам не ездить на летней резине
Рейтинг Трампа за неделю опустился до 40 процентов
Роспотребнадзор предупредил о вспышке сибирской язвы на Украине
Три четверти Венеции затоплено из-за наводнения