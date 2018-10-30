Рейтинг Трампа за неделю опустился до 40 процентов

Согласно опросу, проведенному среди американцев Институтом изучения общественного мнения Gallup 28 октября, за неделю рейтинг президента США Дональда Трампа снизился до 40 процентов, это на четыре процента меньше, чем было неделей ранее.

В то же время 54 процента опрошенных негативно высказались о деятельности Трампа на посту лидера государства.

На падение рейтинга могли повлиять в том числе бойня в Питтсбурге, где в синагоге расстреляли 11 человек, а также массовая рассылка самодельных бомб противникам Трампа, включая экс-президента США Барака Обаму, соперника Трампа на выборах 2016 года от демократов Хиллари Клинтон, актера Роберта Де Ниро и других.

Плюс к этому в преддверии промежуточных выборов, намеченных на начало ноября, активизировались противники Трампа, раскручивающие кампанию "До чего Трамп довел Америку".

В ходе исследования Gallup опросил 1,5 тысячи совершеннолетних граждан США.