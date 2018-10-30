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30.10.2018 11:20
Рубрика: Экономика

Россиян планируют уведомлять о долгах через SMS и портал госуслуг

В России разработан законопроект об изменении системы уведомления граждан о задолженностях. По словам главы Федеральной службы судебных приставов Дмитрия Аристова, предложено отправлять должнику такую информацию по SMS или через портал госуслуг.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Как пишут "Известия" со ссылкой на Аристова, SMS-информирование должно заработать с 1 января 2020 года.

"РГ" писала о том, что в Госдуму внесен законопроект, согласно которому у приставов появится возможность направлять извещения по SMS или в личный кабинет портала государственных слуг. И в том, и в другом случае это произойдет при условии согласия гражданина.

Ранее сообщалось о том, что более миллиона россиян стали невыездными из-за долгов по кредитам. По информации ФССП, в этом году за первые 8 месяцев с должников по кредитам было взыскано 85,9 млрд рублей. При этом средняя сумма долга около 400 тыс рублей.

Отметим, что у судебных приставов резко выросло число дел, когда граждане взыскивают долги по упрощенной процедуре - через нотариуса. В этом году в ФССП поступило уже около 12 тысяч документов с исполнительной надписью.

Экономика Финансы Долги и кредиты Правительство Минюст ФССП Долги и коллекторы
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