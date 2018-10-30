Три четверти Венеции затоплено из-за наводнения

В Венеции продолжает бушевать стихийное бедствие. Сильнейшее наводнение затопило около 75% территории города.
Как сообщают местные синоптики, уровень воды на улицах города уже превысил полутораметровую отметку над уровнем моря. И это еще не предел, так как шторм не прекращается.
Власти заявили, что это наводнение стало самым разрушительным за последние 8 лет. В настоящее время экстренные службы Венеции возводят по городу временные мосты и пытаются оказать помощь местным жителям, многие из которых отрезаны водой.
Ранее сообщалось, что жертвами непогоды в Италии уже стали шесть человек.
Even a city famous for its water can have too much of it 😱— DW News (@dwnews) 29 октября 2018 г.
Flooding in Venice has reached historic highs as strong storms batter much of Italy. pic.twitter.com/aSZTq8v6jh