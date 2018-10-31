Беспилотные технологии позволят сократить издержки в сфере перевозок грузовым автотранспортом.

Экономический эффект ожидают от отдыха водителей во время движения, сокращения расхода топлива, снижения аварийности. По оценкам экспертов, на российском рынке массовые примеры автономного вождения начнут появляться в ближайшие 2-3 года.

Автопилотируемыми грузовиками занимаются многие концерны. Например, в 2016 году компания Otto совершила в США первую в истории доставку груза с помощью беспилотной фуры. В том же году Mercedes-Benz представили автономный грузовик Future Truck 2025. Колонна из трех таких машин под управлением автопилота проехала 600 километров из Штутгарта в Роттердам. Беспилотным грузовиком является Tesla Semi Truck: его аккумуляторы позволяют проехать более 800 километров без подзарядки с полной загрузкой кузова, а электромоторы - разогнать грузовик до 96 километров в час за 5 секунд.

Беспилотная фура Hyundai Xcient самостоятельно проехала 40 километров по участку трассы в Южной Корее. Пока это была разовая демонстрация возможностей новой системы, но автопроизводитель разрабатывает полностью беспилотную технологию для грузовиков, считая, что это сделает перевозки дешевле, безопаснее.

Отечественный автопром также ведет разработки в этой области. Оборудованный системой датчиков и управляемый автопилотом "КамАЗ" уверенно прошел испытания на полигоне. ГАЗ представил модели беспилотных автомобилей, созданных на базе электробусов "ГАЗель NEXT". Горьковский автозавод проводит полевые испытания нескольких образцов беспилотных ТС с системами автопилота различных типов и различных уровней автономности. Беспилотники обеспечивают полностью автономное передвижение по заданному маршруту. Они способны самостоятельно определять на пути как стационарные, так и динамические препятствия.

"Важно, что российские беспилотники, в отличие от зарубежных, тестируются не в идеальных условиях на ровном дорожном покрытии с яркой разметкой, а в родных: в непогоду, слякоть и на бездорожье", - говорит IT-советник генерального директора компании "ПЭК" Вячеслав Тимонин.

Россия находится на 18 месте индекса готовности стран к использованию автономного транспорта

По данным КПМГ, Россия находится на 18 месте индекса готовности стран к использованию автономного транспорта. Эксперты уверены, что экспансия беспилотников в России начнется именно с грузовиков. Но в ближайшие 10 лет профессия водителя фуры, скорее всего, не исчезнет. "Сейчас большинство проектов магистральных грузовиков, оснащенных технологией беспилотного вождения, предполагают модель сотрудничества водителя и искусственного интеллекта, который берет на себя управление на отдельных участках дороги или при определенных условиях. Но даже такая технология позволит достигнуть существенного экономического эффекта", - говорит Вадим Топоров, заместитель директора отдела управленческого консультирования КПМГ в России и СНГ.

Внедрение автономного транспорта будет происходить постепенно. Беспилотные автомобили начнут использовать не на автомагистралях общего пользования, а на территориях с ограниченным доступом, где легко создать условия для применения таких машин, например, в карьере, порту, в аэропорту, на территории промышленных или сельскохозяйственных предприятий.

В России кое-где не хватает водителей. Беспилотники могут помочь рынку справиться с дефицитом

Отсрочить появление беспилотников на дорогах общего пользования в России может отсутствие нормативной базы. Она должна регулировать такие вопросы, как автономное дорожное движение, сертификация и страхование беспилотных автомобилей и т.д. Когда нужные законы будут приняты, можем смело ждать беспилотные такси, автобусы, службы доставки товаров. Магистральные же грузовики, хотя и будут оснащены технологией беспилотного вождения, еще долго не избавятся от места для водителя, считают эксперты.

"При самом удачном развитии событий, через 10-15 лет, беспилотные автомобили смогут занять максимум 40-50 процентов мирового рынка. Пока еще не представлен автомобиль с пятым уровнем автономности, в планах автопроизводителей - это 2021 год. Поэтому водителям точно ничего не угрожает", - говорит Дмитрий Шепелявый, замгендиректора SAP CIS.

Согласно прогнозу Frost & Sullivan, массовая коммерциализация технологий автономного вождения начнется после 2025 года. К этому времени рынок автономных ТС увеличится с нынешних 1,3 до 84 миллиардов долларов.

"Лидерами на мировом рынке беспилотного транспорта сейчас являются Waymo и General Motors. Waymo была первой компанией, представившей и успешно испытавшей беспилотники, которым только в трех случаях на 560 тысяч километров пути требовалось вмешательство человека в процесс управления. А GM одной из первых наладила серийное производство и переманила на свою сторону крупных инвесторов, готовых вкладывать немалые суммы в развитие беспилотных ТС", - говорит Владимир Максимов, руководитель департамента развития новых направлений бизнеса "Тошиба Рус".

84 миллиарда долларов составит мировой рынок автономных транспортных средств к 2025 году

В России, как и во всем мире, мы сталкиваемся с нехваткой водителей. Беспилотники могут помочь справиться рынку с этим дефицитом. Использование беспилотников может со временем улучшить условия труда водителей: сейчас они неделями колесят вдали от дома, а когда-нибудь смогут оставить самые дальние маршруты беспилотникам.

"Сегодня российский бизнес приобретает беспилотные технологии за рубежом. Разрыв огромный: иностранные игроки разрабатывают решения уже 5-7 лет, развивая собственные технологии и проводя обширные тесты. Если Россия планирует иметь на рынке собственных игроков, еще не поздно, но инвестиционные проекты должны быть объективно надежными", - говорит Денис Бэнэвиз, руководитель отдела методов, процессов и инноваций FM Logistic.

В конечном итоге автономные грузовики должны обходиться бизнесу дешевле. Но многие производители коммерческого транспорта пока не могут представить точную себестоимость грузовика или даже стоимость владения им. "Сегодня затраты распределяются так: треть - труд водителя, треть - топливо, треть - эксплуатация. Скорее всего, сократить расходы удастся. Но полностью исключить человека из этой формулы точно будет невозможно", - резюмирует Павел Дубовицкий, руководитель отдела управления продуктом "Скания-Русь".