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31.10.2018 14:26
Рубрика: Власть

ЦИК запускает интернет-олимпиаду для старшеклассников

Текст: Галина Мисливская

Сегодня на сайте Российского центра обучения избирательным технологиям (РЦОИТ) при ЦИК России стартует интернет-олимпиада среди учащихся 10-х и 11-х классов по вопросам избирательного права и избирательного процесса. Соответствующее постановление принял вчера Центризбирком на своем заседании.

Как рассказал член ЦИК Сиябшах Шапиев, олимпиада проводится в регулярном режиме с 2017 года. Ее цель - "повышение правовой культуры среди будущих избирателей, развитие навыков проведения избирательных кампаний".  

Организацией и техническим обеспечением олимпиад занимается РЦОИТ в сотрудничестве с региональными избиркомами. Их задача - к 28 ноября подобрать в своих субъектах участников федерального этапа из числа победителей конкурсов, викторин, школьных олимпиад по избирательному праву.

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Затем списки поступят в РЦОИТ, где специальная рабочая группа к 4 декабря выберет участников заключительного этапа. Он также пройдет дистанционно. До 1 февраля в соответствие с графиком по федеральным округам участники должны будут ответить на вопросы теста, а также выполнить творческое задание. Тест включает в себя 30 вопросов, на ответы дается час. За каждый правильный ответ участник получит по одному баллу. Еще от 1 до 15 баллов можно заработать на творческом задании.

Максимальное количество баллов, которое можно заработать на олимпиаде - 45. Набравшие 44-45 баллов получат дипломы I степени, 42-43 балла - II степени, 40-41 балл - III степени. Те, кто заработает от 20 до 39 баллов, получат сертификаты участников.

В жюри олимпиады вошли члены ЦИК и сотрудники аппарата. На количество баллов они повлиять не вправе, но "могут написать такие вопросы, чтобы никто не набрал 45 баллов", пошутил зампред ЦИК Николай Булаев.

Инициатива РЦОИТ заслуживает "самой решительной поддержки", уверен член ЦИК Борис Эбзеев. "Мне бы хотелось, чтобы эта олимпиада приобрела по-настоящему массовый характер, ежели этого не будет, то это будет выстрел из большого орудия по воробью, который уже улетел", - считает он.

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Отметим, что знания, полученные школьниками в ходе участия в олимпиаде, могут пригодиться им еще до обретения активного избирательного права. Во вторник тема участия подростков в избирательных процедурах прозвучала в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с действующими и бывшими членами ЦИК на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию избирательной системы России.

"Я бы предложил ввести так называемые параллельные выборы для молодежи с 14 до 18", - заявил первый глава Центризбиркома Николай Рябов. По его мнению, избрав параллельно свои парламенты, своих представителей исполнительной власти, работая совещательным голосом, обсудив свои проблемы, предлагая их настоящей взрослой власти, школьники не только поддержат связь поколений, но и подготовят себя к тому, чтобы быть в будущем политически активными. "Это во многом снизит проблему явки, которая нас серьезно беспокоит", - добавил он.

Глава государства счел предложение Рябова хорошим. "Это позволило бы молодых людей втянуть в реальную политическую жизнь", - считает он. Ведь они могли сомневаться в эффективности и честности избирательной системы, "а когда сами начали работать, убедились, что нет тех опасений, которые они высказывали", заметил Путин.

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