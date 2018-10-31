Эван Питерс и Джон Бернтал снимутся в комедийном вестерне

Самый многоликий герой хоррор-вселенной Райана Мерфи Эван Питерс и Джон "Каратель" Бернтал в компании круглолицего Джоша Гада ("Убийство в Восточном экспрессе") и Чарли Пламмера ("Все деньги мира" Ридли Скотта) готовятся приступить к таинственному путешествию в комедийном вестерне "Снежные пони". Об этом сообщает THR.

Возглавляет съемки Даррин Прескотт, который ранее работал вторым режиссером на площадке таких картин, как "Малыш на драйве", "Дэдпул 2" и "Черная пантера".

Сценарий, ранее входивший в "черный список" (куда попадают потенциально интересные скрипты, за постановку которых пока никто не готов взяться), принадлежит Пэту Хили.

В центре сюжета - семь мужчин с брутальным нравом (привет Куросаве), которые должны доставить таинственный пакет. И пока отряд гадает, что же за загадочный макгаффин находится в их руках, путь будут осложнять жестокие убийцы, опасные препятствия, непростые моральные решения и постоянный обман.

Ранее на одну из ролей в фильме претендовал Джерард Батлер.

Точная дата выхода картины пока не определена.