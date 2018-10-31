ФССП изменит схему приема граждан

Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов сообщил в эксклюзивном интервью "Российской газете", что граждане смогут получать нужную информацию у дежурных судебных приставов. У них можно будет в том числе проверить, ограничен ли человеку выезд за границу.

"С 1 января 2019 года мы полностью меняем схему приема граждан. Разработана новая методика, - сказал Дмитрий Аристов. - В каждом отделе принимать граждан будут дежурные судебные приставы, готовые предоставить справочную информацию по любому делу. Дежурные судебные приставы будут принимать граждан каждый день, тогда как у обычного судебного пристава есть определенное приемное время, не каждый день".

По его словам, дежурные приставы смогут дать информационные справки по делу, ограничен ли выезд за границу, предприняты ли какие-то другие шаги и т.п.