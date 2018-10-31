Глава МИД Великобритании: Я не знал о планах убийства Хашкаджи

Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что ничего не знал о готовящемся похищении и убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

По данным Daily Mail, об этом Хант заявил, выступая в парламенте. Министр подчеркнул, что ему не было заранее известно о планах Саудовской Аравии, однако отказался отвечать на вопрос депутата, было ли об этом что-то известно британской разведке. "Я не обсуждаю вопросы разведки", - заявил глава МИД, отметив, что убийство Хашкаджи его шокировало, пишет РИА Новости.

Ранее газета Daily Express сообщила, что спецслужбы Великобритании за три недели знали о планах похищения журналиста Джамаля Хашкаджи. При этом издание ссылалось на анонимные источники в британской разведке. Отмечалось, что Лондон якобы обращался к властям Саудовской Аравии с просьбой не делать этого.

Саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post, пропал второго октября на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Спустя почти три недели генпрокурор страны заявил о том, что Хашкаджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По делу об убийстве журналиста арестованы 18 подданных королевства.