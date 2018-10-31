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Рубрика: Digital

"Яндекс", Mail.ru Group и Rambler подпишут антипиратский меморандум

Текст: Надежда Толстоухова

Роскомнадзор пригласил "Яндекс", Mail.ru Group, Rambler и Rutube подписать с правообладателями антипиратский меморандум, сообщает ТАСС. Церемония подписания состоится 1 ноября, заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

Фото: depositphotos.com
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"Мы приглашаем к подписанию меморандума "Яндекс", Mail.ru Group, Ramler, Rutube. Из правообладателей мы приглашаем в том числе Ассоциацию "Интернет-видео", холдинг "Газпром-медиа", ВГТРК, Первый канал и "Национальную медиа группу", - сказал Субботин.

По его словам, финальная версия меморандума сейчас дорабатывается. Документ предусматривает создание антипиратского реестра и внесудебное сотрудничество сторон при возникновении споров об использовании авторского контента. Впервые о необходимости подписать такой меморандум заговорили в мае этого года на Петербургском международном форуме.

Роскомнадзор с 2013 года ведет работу с правообладателями и интернет-компаниями, обсуждает варианты досудебного разрешения споров о распространении нелегальных копий фильмов и сериалов в интернете. Многие компании уже подписали меморандум о сотрудничестве в области борьбы с пиратством.

Digital Интернет Компании Информационные технологии Яндекс Компании Информационные технологии Mail.ru Компании Информационные технологии Rambler Правительство Минкомсвязи Роскомнадзор Защита авторских прав
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