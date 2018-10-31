По данным Frost & Sullivan, с 2015 по 2020 годы уровень затрат на цифровизацию в автопроме увеличится более чем в два раза, к 2020 году он превысит 82 миллиарда долларов. К 2025 году объем рынка технологий цифровой трансформации на мировом авторынке увеличится уже до почти 169 миллиардов "зеленых".

Современные ИТ-решения - это повышение рентабельности благодаря дистанционному контролю автопарка, совершенствованию маршрутов, повышению водительского мастерства, оптимизации техобслуживания и др. Продуктов предлагается очень много.

По мнению Алексея Леонтовича, заместителя гендиректора SAP CIS, компании все больше смотрят на комплексную трансформацию бизнеса. Конечная цель - создание интеллектуального предприятия, в котором на базе единой платформы будут объединены решения и данные и на ERP-, и на MES-уровнях. Центральное место в такой системе занимает "цифровое ядро", в котором происходит сбор и обработка информации, необходимой для анализа и быстрого принятия решений.

ИТ-решения используются на всех этапах производства, обслуживания и продаж автомобилей. В сервисных центрах применяются RFID-метки. Они позволяют отслеживать местоположение автомобиля на сервисных постах, фиксировать факт прохождения ключевых процедур для проверки состояния авто.

"Один из интересных трендов в автопроме - внедрение решений Connected Worker, платформ, позволяющих объединять и собирать данные с переносимых устройств: "умных" касок и перчаток, инструментов и т.п. Сейчас во многих крупных компаниях реализуются такие пилотные проекты", - говорит Алексей Стрельников, замдиректора департамента инфраструктурных решений группы компаний Softline.

Высок спрос на так называемые цифровые фабрики: системы технологических решений для создания двойников бизнес-процессов в виртуальном пространстве. С помощью виртуального двойника можно прогнозировать оптимальный путь производства и продаж.

В сфере технического обслуживания автомобилей сейчас делают ставку на системы предиктивной аналитики. Анализ данных с помощью искусственного интеллекта позволяет заранее предсказывать поломки, улучшать клиентский опыт, снижать время простоя техники. Например, Honda использует решения предиктивной аналитики в процессах гарантийного обслуживания: для автоматической обработки жалоб и для прогнозирования потребления запчастей и услуг. Чтобы снизить расходы на гарантийное обслуживание, компания стала с помощью продвинутой аналитики выявлять подозрительные гарантийные претензии.

"Благодаря комплексному анализу претензий по гарантии и улучшенной системе информирования дилерских центров американскому подразделению Honda удалось сократить трудозатраты на 52 процента. Скорость анализа гарантийных претензий стала в три раза больше: сомнительные претензии выявляются меньше, чем за минуту", - говорит Александр Ефимов, директор дирекции аналитических и индустриальных решений "SAS Россия/СНГ".

Продажа автомобилей - консервативная сфера бизнеса с точки зрения автоматизации, считают эксперты. Автодилеры не спешат уходить в онлайн

Дистанционный контроль автопарка - еще одна область цифровизации. Например, Scania применяет электронную систему управления автопарком FMS (Fleet Management System). Она позволяет клиенту и техническим специалистам дилерских станций онлайн получать автоматические отчеты по многим параметрам, включая местонахождение каждого автомобиля, скорость движения, расход топлива, а также подробную диагностическую информацию об эксплуатации двигателя и основных узлов, анализировать эффективность действий водителя. Статистическая информация хранится в системе до 10 лет.

Продажа автомобилей - консервативная сфера бизнеса с точки зрения автоматизации, считают эксперты. Автодилеры не спешат уходить в онлайн, обновлять и улучшать имеющиеся у них CRM и ERP до современных стандартов. Но молодое поколение совершает почти все покупки онлайн, и продажи автомобилей неизбежно уйдут в интернет.

"Онлайн-формат имеет потенциал и точки роста. Многие клиенты перед походом в салон изучают сайты-агрегаторы. Возможно, некоторые клиенты уже готовы заказать и оплатить покупку машины онлайн с доставкой на дом, но рынок не предоставляет им таких опций", - говорит Максим Михалев, директор по развитию бизнеса ИТ-компании CUSTIS.

Здесь интересна концепция омниканальности, которая успешно воплощается в ретейле и с осторожностью прощупывается отечественными автодилерами. Пока можно говорить только об успешных внедрениях чат-ботов и других точечных инновациях, позволяющих увеличить продажи, но потенциал у этого подхода значительный.

Михаил Лапин, руководитель проектного офиса компании Bell Integrator, рассказывает, что для сектора продаж есть потенциал применения искусственного интеллекта с распознанием речи и объектов. Кроме того, очень перспективно применение технологии AR. Дополненная реальность позволяет создавать виртуальные автосалоны, демонстрировать клиентам бесконечное количество моделей, где бы они ни находились. Технология позволяет автодилерам экономить на площади автосалона и работе продавцов. Клиенты могут выбирать в интернет-магазине аксессуары и диски, примеряя их на свою реальную машину, просто наведя камеру смартфона на автомобиль, а затем купить их прямо из приложения.