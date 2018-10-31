Рынок коммерческой грузовой техники в России растет. По данным аналитического агентства "Автостат", за январь - июнь 2018 года российские автоперевозчики приобрели 37,9 тысячи новых грузовых машин полной массой более 3,5 тонны, что на 20,1 процента больше, чем годом ранее.

О том, какие тенденции характерны для этого рынка, "РГ" рассказал генеральный директор "Скания-Русь" Войцех Ровински.

В конце мая этого года "Скания-Русь" впервые представила в России полный модельный ряд техники нового поколения Scania, однако акцент в ходе презентации был сделан не только на машины, но и на новый подход к сотрудничеству с перевозчиками. Почему?

Войцех Ровински: Ориентируясь на потребности транспортных компаний, Scania полностью изменила подход к разработке своих машин. И в полной мере это отразила техника нового поколения, на создание которой ушло 10 лет и 2 миллиарда евро. Особенность нового поколения техники не только в конструктивных инновациях, но и в целом комплексе дополнительных сервисов. Дело в том, что при сегодняшней жесткой конкуренции перевозчикам требуется не просто техника, а индивидуальное решение, которое обеспечит максимальную рентабельность здесь и сейчас, минимизирует затраты на административные процессы и техобслуживание.

Что конкретно необходимо перевозчику для повышения рентабельности?

Войцех Ровински: Конечно, современный и надежный автомобиль, адаптированный под промышленные и операционные требования владельца бизнеса. Плюс комплекс сервисов для эффективного решения транспортных задач. У Scania это лизинговое финансирование и страхование, гибкие планы техобслуживания, электронная система управления автопарком, обучение водителей. Чтобы сервис был своевременным и качественным, начиная от поставки машины до ее техобслуживания и ремонта, необходима развитая сеть дилерских станций, их у Scania более 60 по всей стране. Кроме того, в России компания начала открывать удаленныесервисные мастерские с полным комплексом техобслуживания, также для большего удобства клиентов мы создали мобильную мастерскую для выездного обслуживания автомобилей, которые эксплуатируются, к примеру, на лесозаготовках или в горных карьерах.

Можно ли считать стремление к сервисному подходу характерной тенденцией российского рынка грузовой техники?

Войцех Ровински: Действительно, к этому стремятся многие производители машин, но у всех разные технические возможности. Мы внедрили сервисный подход еще в 2013 году, когда стали оснащать все грузовики электронной системой управления автопарком FMS (Fleet Management System). С ее помощью перевозчики в режиме онлайн получают информацию о местонахождении и техническом состоянии каждой машины, контролируют и повышают эффективность расхода топлива, а Scania им в этом помогает. Именно на применении системы FMS основана инновационная гибкая программа технического обслуживания автомобилей Scania Fleх, запущенная в России весной 2018 года. Это сервисное решение позволяет выстраивать техобслуживание автопарка на точных данных о каждой машине. Мы также используем FMS для дистанционного диагностирования. Такое решение можно назвать революционным для рынка грузовой техники.

Сегодня перевозчикам требуется не просто техника, а индивидуальное решение, повышающее рентабельность бизнеса

Какие еще проблемы транспортных компаний вы помогаете решать?

Войцех Ровински: Одна из проблем - это нехватка профессиональных водителей, способных качественно управлять грузовыми машинами, особенно спецтехникой. Практически невозможно найти таких специалистов в удаленных регионах, где находятся лесозаготовительные или горнодобывающие предприятия. Крупные клиенты стимулируют рабочий рынок региона, а Scania помогает им в этом. Мы внедрили систему обучения и коучинга водителей, благодаря которой наши инструкторы работают с водителями и лично, и дистанционно. Разработали специальную электронную систему, где владельцы техники видят все показатели водителей в режиме онлайн. Водители же отслеживают свои результаты в мобильном приложении.

Спрос на какие виды грузовой техники в России растет наиболее динамично?

Войцех Ровински: Спрос на рынке меняется быстро. Стандартные спецификации автомобилей все меньше интересуют наших клиентов. С ростом конкуренции клиенты хотели бы иметь уникальную спецификацию машины, полностью ориентированную на их конкретный бизнес. Пакетные предложения, которые сделают бизнес наших клиентов еще более прибыльным. С каждым клиентом мы создаем грузовик, максимально подходящий для его индивидуальных условий эксплуатации. Это не только спецификация транспортного средства, но и сопутствующие услуги по сервису, финансированию, обучению водителей, мониторингу автопарка. С середины 2017 года мы используем именно этот подход в отношении клиентов, предлагая технику нового поколения, и уже сегодня эффективность и совокупная стоимость владения полностью подтверждают ожидания клиентов и рынка.

В июле на заводе Scania в Санкт-Петербурге было запущено производство грузовиков нового поколения в режиме мелкоузловой сборки (CKD). Планирует ли компания повышать уровень локализации в России?

Войцех Ровински: Тема локализации действительно актуальна, и Scania активно работает над увеличением доли российских материалов и комплектующих в своем производстве, где уже выполняется ряд технологических операций по сборке грузовиков, внедрены новые способы программирования техники и контроля качества, устанавливаются самосвальные надстройки на шасси. Этот проект значим для нас прежде всего потому, что завод Scania в Санкт-Петербурге стал "материнским" для сборки грузовиков нового поколения по CKD-технологии, и полученный опыт будет применяться в других странах. Мы уверены, что наращивание промышленного присутствия в России является выигрышной стратегией для Scania.