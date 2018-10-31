Касаткина проиграла на "Элит Трофи" в Китае

Первая ракетка России Дарья Касаткина потерпела поражение в своем втором матче на Малом итоговом турнире WTA - "Элит Трофи", который проходит в китайском Чжухае.

Касаткина проиграла американке Мэдисон Кис со счетом 2:6, 4:6. Продолжительность матча составила 1 час 8 минут.

Напомним, что россиянка стартовала в турнире с победы над китаянкой Ван Цян со счетом 6:1, 2:6, 7:5. Однако уже сейчас понятно, что она потеряла шансы на выход из группы.

В полуфинал попадет только теннисистка, занявшая первое место. В активе Дарьи одна победа и одно поражение. Если Кис одержит победу в завтрашнем поединке против хозяйки кортов, то она вырвется в лидеры и получит путевку в полуфинал.

В случае неудачи Кис, у каждой теннисистки будет по одной победе и поражению, и лучшую придется определять по соотношению сетов. У Касаткиной оно 2:3 (после двух матчей), у Кис - 2:0 (после одной игры), у Ван Цян - 1:2 (после одной игры). Получается, у одной из соперниц россиянки будет положительное соотношение сетов.