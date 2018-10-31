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31.10.2018 16:42
Рубрика: В мире

Минобороны предупредило о новых провокациях в Сирии

Текст: Юрий Гаврилов
В среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал об обстановке в Идлибской зоне деэскалации, созданной в Сирии по договоренности между Россией и Турцией.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

По словам генерала, несмотря на определенные трудности, которые испытывает Анкара при выполнении взятых обязательств, ситуация районах, которые должны стать демилитаризованными, постепенно нормализуется. Так, количество нарушениий режима прекращения боевых действий там снизилось почти в четыре раза: с 773 в сентябре до 197 в октябре. Из демилитаризованной зоны выведено более 2450 боевиков и 206 единиц различной боевой техники, включая 31 танк, 22 орудия полевой артиллерии крупного калибра, 23 миномета и другое вооружение.

Мирные жители, желающие покинуть Идлибскую зону деэскалации, выходят по предоставленному сирийским правительством гуманитарному коридору. Под контролем представителей России, Турции и Ирана, входящих в совместный координационный центр, восточную часть провинции Идлиб с 4 марта года покинули уже более 36 тысяч человек. Оттуда выведено 4312 единиц гражданской техники. Российский миротворческий Центр развернул мобильный медицинский пункт, где уже оказали помощь почти четырем с половиной тысячам человек, в том числе детям.

Фото: depositphotos.com
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Мониторинг обстановки по границам демилитаризованной зоны, по словам Конашенкова, ведут с 10 российских наблюдательных постов, 12 турецких и 7 иранских. Однако остающиеся в Идлибе боевики всячески стремятся дестабилизировать обстановку.

- Мы неоднократно информировали общественность о попытках радикальных боевиков и небезызвестной своими фэйками организации "Белые каски" организовать провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения правительственных войск в применении химического оружия против местного населения, - напомнил Конашенков.

Наши военные располагают информацией о том, что 27 октября террористы "Исламской партии Туркестана" (запрещена в РФ) перебросили в населенные пункты Кафр Нэбэль и Эль-Хуаш 20 емкостей с хлором объемом 10 литров каждая. Они нужны для провокаций с так называемым химоружием. Для их проведения и постановочной съемки белокасочники уже вербуют местных жителей. Причем в качестве оплаты услуг предлагают людям продукты.

Аналогичные акты планируются и в других районах Сирии. Конашенков рассказал, что на этой неделе от жителей провинции Алеппо стало известно, что в населенные пункты Азаз, Мареа и Чобанбей приехали "белые каски" с профессиональным видеооборудованием. Туда же доставили емкости с отравляющими веществами, предположительно - хлором. "Российские военные специалисты внимательно отслеживают ситуацию. Для этого на посты в непосредственной близости от демилитаризованной зоны переброшены шесть специальных машин радиационной, химической и биологической разведки, - сообщил генерал. - Их расчеты будут регулярно контролировать обстановку вокруг Идлиба".

Конашенков рассказал, что на юго-западе Сирии, откуда вывели "непримиримых", налаживается мирная жизнь, возвращаются беженцы, восстановлено международное автомобильное сообщение.

Наша военная полиция помогает обеспечивать безопасность населения и патрулирует восстановленную линию разграничения в районе Голанских высот. "В интересах полномасштабного возобновления деятельности миссии ООН на Голанах российские военнослужащие ведут мониторинг обстановки на шести расположенных вдоль линии разъединения сторон наблюдательных постах", - сообщил генерал. По его словам, с момента возобновления миссии ООН в районе Голанских высот ее представители не зафиксировали ни одного нарушения, которое было бы препятствием для их деятельности. Во многом это заслуга наших военных.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Конашенков напомнил, что для повышения уровня безопасности российских военнослужащих, полетов авиации и защиты объектов на территории Сирии завершена поставка зенитных ракетных комплексов С-300 и комплектов автоматизированной системы управления силами и средствами противовоздушной обороны "Поляна Д-4". "В настоящее время российские советники ведут подготовку сирийских военнослужащих к боевой работе на данных современных средствах ПВО, - сказал официальный представитель Минобороны РФ. - Считаем, что "горячим головам" целесообразно адекватно оценивать сложившуюся обстановку в регионе и воздержаться от провокационных действий на территории Сирии."

Говоря о сирийской территории, подконтрольной США, Конашенков назвал ее "серой зоной", в которой обстановка стремительно деградирует. Об этом в том числе свидетельствуют большое количество терактов и захватов заложников. Только с 1 сентября террористы 57 раз нападали на представителей Сирийских демократических сил. Было убито и ранено свыше 300 курдских ополченцев.

Конашенков также напомнил о трагедии сирийского города Ракка. Прошел уже год, как в результате бомбардировок коалиции этот населенный пункт был фактически стерт с лица земли. Под руинами зданий и сегодня остаются тысячи тел погибших горожан, которые разлагаются и отравляют водоносные слои почвы. В городе не работает водопровод, нет электричества, не проведено разминирование, не работают магазины, больницы и аптеки.

В Ракку невозможно проехать ни одним цивилизованным маршрутом. Туда попадают лишь единицы и то нелегально. В этом городе, как и в других подконтрольных коалиции районах, по словам Конашенкова, процветает безвластие, голод и разруха, что, безусловно, является питательной средой для восстановления деятельности террористических группировок.

Отдельно генерал рассказал о тактике действий возглавляемой США коалиции на восточном берегу Евфрата. Ее авиация интенсивно наносит авиаудары, в том числе с применением боеприпасов, запрещенных международными конвенциями. Эти авиаудары характеризуются низкой эффективностью и самое главное неизбирательностью, что приводит к большим жертвам среди мирного населения. По данным Минобороны РФ, только за последний месяц в результате авиаударов по населенным пунктам на востоке Сирии погибло более 120 мирных жителей. Под огонь коалиции также периодически попадают и бойцы курдских отрядов.

А вот, что известно о ситуации в зоне Эт-Танф на юге провинции Хомс. В результате безответственных действий США, незаконно оккупировавших обширный сирийский район, в лагере беженцев "Эр-Рукбан" сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация. Более того, американские военные, уже не скрывая, ведут интенсивную подготовку вооруженных подразделений из числа местного населения.

Недавно ведущий американский телеканал NBC показал телесюжет, как американский генерал Вотел инспектирует подготовку боевиков в непосредственной близости от лагеря беженцев "Эр-Рукбан".

- Задумайтесь, против кого готовятся эти боевые отряды? - задался вопросом Конашенков. - Сирийские правительственные войска уже очистили территорию вокруг этой зоны от ИГИЛ (запрещена в РФ - прим. "РГ"). И именно из этой зоны, подконтрольной США, на мирные сирийские населенные пункты, как из табакерки, набегают банды боевиков. Причем боевиками этих отрядов беженцы из лагеря Эр-Рукбан становятся, в прямым смысле, за кусок хлеба.

Генерал напомнил, что к американскому командованию по различным каналам неоднократно обращались за содействием в оказании помощи беженцам "Эр-Рукбана". Буквально на днях сирийское правительство и наш миротворческий Центр провели масштабную работу для отправки гуманитарного конвоя его жителям.

Фото: РИА Новости
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Было проведено несколько встреч с сотрудниками ООН и представителями США. На 27 октября была запланирована отправка в "Эр-Рукбан" гуманитарного конвоя с продуктами и лекарствами общим весом более 450 тонн. Однако гуманитарная акция сорвалась из-за угрозы нападения на конвой внутри 55 километровой зоны, контролируемой американцами.

- Гуманитарная катастрофа в Эт-Танфе уже не первый год искусственно поддерживается американской стороной в интересах сохранения для себя постоянного источника рекрутов из числа беженцев лагеря Рукбан в подконтрольные формирования боевиков для организации регулярных диверсий против сирийских военных и органов власти в прилегающих районах, - уверен Конашенков.

По его оценке, незаконная оккупация Соединенными Штатами обширных районов Сирии ни к чему хорошему для местных жителей не привела и не приведет. Террористы запрещенной в России ИГИЛ в зоне незаконной американской оккупации так и не уничтожены. Разрастаются социальные и межэтнические противоречия на этой территории, и перспектив улучшения ситуации не просматривается.

- Очевидно, что политическая воля, проявленная Россией и ее партнерами по Астане, сыграли решающую роль в прекращении кровопролития и обеспечении перехода к мирной жизни в Сирии, - заявил Конашенков. - Мы убеждены, что лишь в рамках общесирийского политического диалога, основанного на признании суверенитета и территориальной целостности страны, возможно достичь полного урегулирования в Сирии.

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