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31.10.2018 18:42
Рубрика: Спорт

Названа причина крушения вертолета владельца "Лестера"

Текст: Артур Нанян

Причиной крушения вертолета, в котором находился владелец футбольного клуба "Лестер" Вишай Шривадданапрабха, стала неисправность рулевого винта воздушного судна. Об этом сообщает телеканал SkyNews со ссылкой на одного из ведущих следователей.

Фото: www.youtube.com
Появилось видео с места крушения вертолета владельца "Лестер сити"

Вертолет, на борту которого помимо владельца "Лестера" находились еще четыре человека, разбился рядом с домашним стадионом команды в минувшую субботу. Произошло это после матча чемпионата Англии, в котором "лисы" принимали лондонский "Вест Хэм".

К слову, игроки "Лестера" отправятся на субботнюю игру с "Кардиффом" в Уэльс на автобусе, а не на самолете. Это решение было принято в связи с гибелью Шривадданапрабхи. Клуб считает, что в сложившихся обстоятельствах правильнее будет поехать на встречу на автобусе.

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