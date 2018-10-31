Названа причина крушения вертолета владельца "Лестера"

Причиной крушения вертолета, в котором находился владелец футбольного клуба "Лестер" Вишай Шривадданапрабха, стала неисправность рулевого винта воздушного судна. Об этом сообщает телеканал SkyNews со ссылкой на одного из ведущих следователей.

Вертолет, на борту которого помимо владельца "Лестера" находились еще четыре человека, разбился рядом с домашним стадионом команды в минувшую субботу. Произошло это после матча чемпионата Англии, в котором "лисы" принимали лондонский "Вест Хэм".

К слову, игроки "Лестера" отправятся на субботнюю игру с "Кардиффом" в Уэльс на автобусе, а не на самолете. Это решение было принято в связи с гибелью Шривадданапрабхи. Клуб считает, что в сложившихся обстоятельствах правильнее будет поехать на встречу на автобусе.