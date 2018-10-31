Nissan Patrol снова попал в книгу рекордов Гиннеса

Что только автопроизводители не делают, чтобы привлечь внимание к своей продукции! Очередным громким перформансом с целью рекламы стало дефиле сразу 180 внедорожников Nissan Patrol перед стадионом The Sevens в Дубае.

По информации представителей Ближневосточного отделения Nissan, участники проекта синхронно ездили в колонне по размеченным линиям, сформировавшим гигантский (176,5 метров на 225 метров) рисунок пустынного сокола. Двигаясь таким образом, "армия" Nissan Patrol преодолела 1476 метра и в результате компания установила новый рекорд Книги Гиннесса. На видео, сделанном по случаю установлению рекорда с квадракоптера, создается ощущение, что вы смотрите сверху на гигантского орла, парящего над пустыней.

Предыдущий рекорд, также авторства компании Nissan, состоял в исполнении так называемого "синхронизированного автомобильного танца", только в нем участвовало лишь 36 машин. Уникальности новому достижению придает тот факт, что все участники проекта являются сотрудниками компании Nissan.

"Мы рады видеть энтузиазм и чувство единения, которое продемонстрировали наши сотрудники", - заявил по случаю установления нового рекорда директор Ближневосточного отделения Nissan Юрген Шмитц.

Напомним о еще двух рекордах книги Гиннеса, которые установила в последние годы компания Nissan. В 2015 году внедорожник Nissan Armada быстрее всех конкурентов смог въехать на вершину 100-метровой дюны. На это SUV потребовалось 4,9 секунды.

Ранее в 2013 году Nissan Patrol установил еще один рекорд, протащив 170,9-тонный грузовой самолет Ил-76 50 метров. Всего на счету компании Nissan шесть рекордов книги Гиннеса, и три из них установили внедорожники Patrol.