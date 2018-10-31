Система непрерывной подготовки участников дорожного движения, должна начинаться с обучения молодых мам в роддомах и продолжаться на всех этапах взросления человека. Только так грамотное и законопослушное поведение на дорогах станет нормой. Это позволит приблизить достижение глобальной цели: нулевую смертность на дорогах, - считают эксперты.

В Госавтоинспекции утверждают, что такая система в России уже действует. Она постоянно развивается и совершенствуется, опираясь на положительный опыт других стран, развитие техники и системы образования. Для успешной ее реализации требуется лишь общий охват.

Ни для кого не секрет, что основы поведения на дороге закладываются в раннем детстве. Но дети не столько воспринимают слова, сколько примеры. Сколько им не говори, что нельзя переходить дорогу на красный сигнал светофора, но когда мамаша сама с ребенком так перебегает дорогу, все слова перечеркнуты. Совсем недавно в детских садах и школах начали стараться отводить время для обучения нормам поведения на улицах. Но того количества часов в школьной программе, которое сейчас для этого отведено, катастрофически мало. В результате дети не знают основ Правил дорожного движения, хотя активно пользуются самокатами и велосипедами. В результате: удручающая статистика. В 2015 году на дорогах погибло 1028 детей, не достигших 18 лет.

Но благодаря предпринимаемым действиям, новым подходам, тенденцию удалось переломить. Для сравнения, в 2017 году погибло 929 детей до 18 лет. 100 жизней спасено за два года. Это почти на 10 процентов меньше, чем в 2015 году. За девять месяцев этого года на дорогах погибло 684 ребенка. Это на 5,8 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сокращается количество аварий именно по детской неосторожности. Как пояснили в Госавтоинспекции, это результаты планомерной работы по обучению безопасному поведению на дорогах.

- Начинать обучение детей безопасному поведению на дороге с детского сада - уже поздно, - говорит заместитель начальника Госавтоиснпекции МВД России Владимир Кузин. - Поэтому подготовка законопослушного участника дорожного движения начинается с будущих мам.

На первом уровне это лекции для рожениц в роддомах и перинатальных центрах. Их проводят сотрудники пропаганды Госавтоинспекции, а также специально обученные тренеры.

Такие мероприятия в рамках социальных кампаний проводит экспертный центр "Движение без опасности". По словам президента этого центра Натальи Агре, все мероприятия проводят тренеры экспертного центра.

- У нас есть несколько типов тренеров, - поясняет Наталья Агре. - Шеф-тренеры, это люди, которые занимались контраварийной подготовкой. Есть группы педагогов, которые прошли необходимую подготовку. На местах, для решения организационных проблем, приглашаются местные специалисты.

Здесь обучают, как правильно выбрать детское удерживающее устройство, как правильно его установить. А главное, зачем это нужно. Так, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, перевозка младенцев в автолюльке снижает риск его гибели в ДТП на 90 процентов. При перевозке детей в автокреслах риск их гибели в аварии снижается на 54 - 80 процентов. Понятно, что многое зависит и от самого удерживающего устройства. Не все они отличаются высоким качеством. У некоторых даже крепления при аварии отрывает. В результате, кресло становится не спасителем, а убийцей. Поэтому правильно выбрать детское удерживающее устройство это уже половина защиты своего ребенка.

Как бы много о себе и своей водительской подготовке водитель не мнил, он никогда не застрахован от случайности. Заснул за рулем водитель фуры и снес стоящую на светофоре машину. И тут, каким бы мастером виртуозного вождения не был бы водитель, ничто ему не поможет избежать ДТП. Но детское кресло в такой ситуации может сохранить ребенку жизнь. Во всяком случае, шансы на это увеличиваются.

Если ребенка с детства перевозят в автолюльке или автокресле, то навык пристегиваться вырабатывается сам собой. Подростку просто будет не комфортно, ехать не пристегнутым.

- Я сама провожу такие тренинги, - рассказывает Наталья Агре. - Сейчас у людей есть понимание о необходимости автокресла. Поэтому мы больше поясняем те аспекты, которые влияют на безопасность. Рассказываем, где проверить сертификат кресла, перед тем, как его купить, где посмотреть краш-тесты этого кресла. Но сейчас, если посмотреть аналитику дети погибают в ДТП не из-за того, что были без детских удерживающих устройств. В 80 процентах аварий дети находились именно в них. Причина в том, что на встречной полосе, на таких скоростях, при лобовом столкновении выжить невозможно. Поэтому в мероприятия были внесены корректировки. И теперь мы объясняем, что при перевозки детей, требуется соблюдение скоростного режима. Любой обгон - это опасный маневр. Ведь автокресло - не панацея. При перевозке ребенка надо менять свои привычки - это самый ценный груз в машине.

Ребенок подрос, и начинается второй этап. Это дошкольные образовательные организации и начальные классы школ. Здесь очень много программ и мероприятий, которые проводят Госавтоиснпекция совместно с экспертным центром, да и просто волонтерами. Строятся целые автогородки на территории детских садов и школ. Проводятся соревнования, которые включают в себя проверку знаний правил дорожного движения и применения их на практике, как в качестве пешеходов, так и в качестве велосипедистов.

Огромное влияние на своих сверстников оказывают Юные инспекторы движения. Это движение появилось 45 лет назад. Участники этих отрядов не только изучают правила дорожного движения, но и обучают им своих сверстников, а зачастую и взрослым напоминают о необходимости их соблюдения. Кстати, конкурсы и соревнования ЮИД проходят на международном уровне. И уже не первый год российские участники занимают в них призовые места.

Однако вовлечь в движение большое количество участников процесс не легкий. И тут, возможно, поможет новый подход.

Например, сделать, что-то типа детских прав. Выучил ребенок правила, сдал некий зачет - получил права. Привлек своих родителей к участию в мероприятиях, получил дополнительные бонусы. Таким образом в процесс будут вовлечены родители, которым тоже не помешает лишний раз напомнить о безопасном поведении на дороге.

В 14 лет ребенок может получить права на велосипед. Затем начать заниматься в Юношеской автошколе.

Как заявил Михаил Черников, юношеские автошколы тоже необходимо развивать. Тогда уже в восемнадцать лет, практически по окончании школы, молодое поколение сможет получать права. И это будут хорошо обученные, подготовленные водители, которых не страшно выпустить на дорогу.

Кстати, напомним, что в Германии дети получают права на велосипед после первого класса. Эти права не дают никаких привилегий, и ездить на велосипеде можно и без них. Но детям это важно. И они стремятся выучить правила, сдать экзамен и получить этот документ.

Президент Экспертного центра "Движение без опасности", Заместитель председателя Общественного совета Министерства транспорта Российской Федерации Наталья Агре. Фото: предоставлено экспертным центром "Движение без опасности"

Следующий этап подготовки - это студенты. Тут все еще сложнее. Но экспертному центру удалось найти взаимодействие и сними. По словам Натальи Агре, здесь общение больше нацелено на то, чтобы помочь выбрать правильную автошколу. Объяснить им, что за свои деньги они могут найти лучший продукт. Ведь задача заключается не в том, чтобы получить права, а в том, чтобы научится водить безопасно. Именно при работе со студентами появляются темы уголовной и административной ответственности за нарушения. А лекции читаются юристами или представителями ГИБДД.

Следующий этап - это работа с автошколами и водителями профессионалами. И здесь в рамкам социальных кампаний ГИБДД совместно с экспертным центром проводят интересные тренинги, в том числе по контраварийной подготовке. Не путать с экстремальным вождением. Ведь на этих тренингах учат управлять безопасно. Так, чтобы не допустить необходимости применения экстренных мер. Удивительно, но даже для хорошо подготовленной категории водителей-профессионалов всегда находится, что-то новое.

А впрочем, это не удивительно. Как рассказал корреспонденту "РГ" консультант автономной некоммерческой организации "Объединенный научно-методический центр" Вячеслав Максимычев, система повышения квалификации водителей много лет назад была разрушена. Сейчас, повышают квалификацию только те водители, которые занимаются международными перевозками. Иначе их просто не допустят на Европейские дороги. Также этим занимаются крупные компании, особенно с участием иностранного капитала. А для всех остальных водителей - повышение квалификации не требуется.

- Необходимо создать нормативную базу, в которой закрепить требование для всех, кто работает на перевозках проходить раз курсы повышения квалификации, - говорит Вячеслав Максимычев. - Это должно быть определенное количество часов теории и практики с последующим приемом экзаменов или зачетов. А без прохождения таких курсов водителей нельзя допускать к перевозкам. Такая система работает во всех европейских странах.

Впрочем, по мнению Натальи Агре, глобальная проблема заключается еще и в том, что у нас нет баз для подготовки и повышения квалификации водителей-профессионалов. Этот институт надо выстраивать заново. А также необходимо растить и готовить тех, кто будет обучать этих водителей.

Такое развитие непрерывной подготовки участников дорожного движения позволит решить поставленную задачу, то есть максимальному сокращению смертности на дорогах.

Материал подготовлен в рамках

Федеральной целевой программы

"Повышение безопасности дорожного

движения в 2013-2020 годах".